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前瞻再編4200億　民眾黨：勿用前瞻綁架振興

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▲▼民眾黨「錢沾不前瞻民眾都無感」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨「錢沾不前瞻　民眾都無感」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院近日審查前瞻預算後續4年經費，規畫增加籌編4200億元，若再加上前瞻第一期以及振興紓困特別預算，總統蔡英文任內的特別預算費用將可能破兆。台灣民眾黨19日召開記者會質疑，中央計畫經費達成率高達九成，但是地方政府預算實現率卻幾乎未過半，政府不處理結構性問題造成的執行不彰，卻急著提出第二期特別預算，呼籲執政黨「不要用前瞻來綁架振興」，用振興的名義來偷渡前瞻。

「此時是否適合立即籌編第二期前瞻預算4200億？」民眾黨總召賴香伶說，疫情還沒脫離全民警戒，從紓困、振興到後疫情時代的經濟情勢，包括國人就業、產業面調整，都需要時間跟資源。她認為，新任國發會主委對於整體國家方向，還是以基層基礎建設為主？還是有上位考慮？不適合立刻啟動，應該先做專案報告。

賴香伶以「浪漫台三線為例」，看得出政府的用心，但是看著預算，106、107年籌編7.8億，目前保留5.4億，需要時間到地方政府了解，當時執行率不佳，先期規劃、執行數量差距這麼大的原因是什麼？呼籲政府在防疫紓困以及未來產業就業評估，前瞻二期應先緩一緩，先回應第一優先的後疫情時代。

立委蔡壁如則表示，前瞻計畫二期這筆錢很大，但執行率非常差，國發會認為錢發下去就是執行，但在地方根本沒辦法執行，主因出在自籌款。實務上，地方政府爭取補助的同時，也必須提出相應的自籌款；然而，在第一期4200億的前瞻計畫中，地方政府自籌經費就高達1500億，有些地方根本就負擔不起這麼高額的自籌款，「即使中央給了錢，地方也花不了，對於一些財政本就亮紅燈的地方政府，更是會影響自身的財政狀況」。

蔡壁如舉例，以彰化縣政府日前爭取到前瞻計畫經費補助，要興建3座立體停車場，總經費10.3億元，但興建前地方政府必需先籌出5.8億的地方自籌款，這勢必會排擠到原有的公務預算，最後也演變成縣政府和公所的分帳爭議，這就是一個典型的例子。

立委邱臣遠則說，蘇貞昌院長曾在4月中說，疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟消費；陳時中部長也曾說，把「7天0確診」作為酷碰券上路的目標，但現在已經連11天零確診、36天無本土病例，那政府為何還遲遲不實施政策？如果現在振興都不急了，那前瞻又在急什麼？

邱臣遠說，藝文抵用券、振興觀光、運動產業抵用券實際實施日程和進度都看不到，這時去談前瞻2.0適合嗎？應該等新閣揆上任，針對目前執行率、地方政府配合度妥善規劃，並請國發會主委提出後疫情時代的產業發展報告，這樣國人比較能安心。

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