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酒鬼們迎接夏天必喝13款！蜂蜜燒酒、男梅沙瓦開喝啦

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準備迎接夏天到來！7-ELEVEN推出「春酒賞」，獨家引進超過10款日韓季節限定進口水果調酒及啤酒，不僅口味多元，夢幻包裝還超適合打卡拍照，酒鬼們不出門也沒關係，到7-ELEVEN把他們通通買回家，慢慢喝，超愜意啦！

ASAHI果實瞬間-八朔柑350ml

7-ELEVEN全國獨家販售，ASAHI果實瞬間季限款，採用日本和歌山產的八朔，帶有柑橘類水果獨特的柔和果香！

■價格：NT$52元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

ASAHI果實瞬間-蜜桃與櫻桃350ml

7-ELEVEN全國獨家販售，ASAHI果實瞬間季限款，揉合蜜桃的醇厚甘味與櫻桃的酸甜！

■價格：NT$52元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

KIRIN一番搾超芳醇啤酒500

7-ELEVEN全國獨家販售，使用高濃度麥汁與一番搾專利製法製作而成！超綿密！

■價格：NT$79元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

KIRIN本麒麟啤酒500ml

7-ELEVEN全國獨家販售，使用德國啤酒花與長期低溫熟成，新口味必喝！

■價格：NT$79元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

KIRIN冰結STRONG華麗巨峰葡萄500

7-ELEVEN全國獨家販售，冰結STRONG季限款，使用信州產巨峰葡萄果汁，擁有高品質香氣與新鮮清爽水嫩的果汁感！

■價格：NT$99元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

Tiger虎牌冰釀啤酒485ml

-1℃冰釀過濾技術保留啤酒清爽風味，口感極致清爽順口不苦澀消費者口碑推薦，榮獲世界獎項認可，亞洲拉格啤酒！

■價格：NT$50元

■販售時間：2020/4/4-5/5

■2件89元、4件169元

三得利金麥拉格啤酒500ml

7-ELEVEN全國獨家販售，使用Rich Malt展現厚實風味與滿足感，採用二次熬煮製法，引出醇厚麥味！

■價格：NT$79元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

三得利頂級愛爾啤酒500ml

7-ELEVEN全國獨家販售，富含果香的清爽風味，口味升級，神泡Rich製法強化美味度！

■價格：NT$79元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

日本SAPPORO男梅沙瓦350ml

原廠正貨全市場獨家，使用梅干與梅子果肉的萃取物，把知名的男梅糖果做成沙瓦調酒。

■價格：NT$69元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

樂天初飲初樂水蜜桃沙瓦

韓國人氣Kakao Friends Apeach合作，以燒酒為基底的水果酒，水蜜桃含量高達10%，香味濃郁！

■價格：NT$59元

■販售時間：2020/4/8~5/19

■2件88折、3件85折

麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒

2019年日本年銷售8億罐、日本機能性啤酒銷售第一，7-ELEVEN領先上市，獨家「啤酒花芳香(Hops Aroma) 製法」口味清爽順口！

■價格：NT$45元、上市嚐鮮價3罐NT$115元

■販售時間：2020/4/4-5/19

台灣生啤酒（18天）

未經高溫殺菌保留最多營養及麥香，超新鮮、高品質，賞味期只有18天，全程0~7℃冷藏保鮮，值得搶鮮入手！

■價格：NT$45元、2件NT$79元

■販售時間：2020/4/8-5/5

寶海-蜂蜜燒酒

韓國全新蜂蜜口味燒酒，酒體純香柔順，有著豐富的蜂蜜香甜，飲用後口中留著香草及蜂蜜尾韻，冷藏風味更佳。

■價格：NT$199元

■販售時間：2020/4/8~5/19 2件88折

■3件85折

文／柯夢波丹　圖／7-ELEVEN

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

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