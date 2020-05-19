徐永明將出席520總統就職典禮　時力向蔡英文拋5大建言

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文第二任就職典禮將於20日舉行，時代力量黨主席徐永明19日表示，他將與時代力量立法院黨團總召邱顯智，代表時代力量出席總統就職典禮，表示時力對總統未來四年改革的支持，不過他也針對未來四年的任期，向蔡英文提出5大建言，期許蔡英文能夠將817萬票的付託、近七成的滿意度，轉化為具體落實的改革動能。

時代力量19日上午召開「堅持進步改革，實現公平正義：給蔡總統未來四年的五大建言」記者會，並邀請台灣北社副理事長曾建元、北科大智財所副教授江雅綺、媒體改造學社理事田育志、OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱等人出席。

▲蔡英文日前宣布蘇貞昌續任閣揆。（圖／ETtoday攝影中心攝）



520總統就職典禮進入倒數一天，徐永明表示，他將與邱顯智代表時代力量出席總統就職典禮，表示時力對總統未來四年改革的支持，不過在此之前，他也針對未來四年的任期，向蔡英文提出包括「憲政改革，青年要新政」、「司法改革，司法要有力」、「居住正義，生活要減壓」、「媒體改革，多元要保障」、「科技創新，思維要翻新」等5大建言。

徐永明說，未來四年對台灣而言是非常寶貴的黃金時段，也是改革的最佳契機，蔡英文高票當選不僅代表民意的支持，立法院各黨團對於憲政改革、司法改革、媒體改革也都有一定的共識，因此時代力量智庫過去一個月以來，經過與專家學者、改革團體的討論，共同凝聚出共識與想法，希望在總統就職前提出建言。

徐永明認為，科技創新與居住正義有助於翻轉台灣傳統發展的思維，讓「後武肺時代」成為邁向新經濟的轉型契機；憲政改革、司法改革與媒體改革更早已在台灣社會形成高度共識，也是蔡英文在過去就許下的莊嚴承諾。

徐永明說，當蔡英文在四年前談到司法改革時，民眾的反應非常強烈，希望在新任期中，能夠將過去沒有做到的部分進一步完成，將817萬票的付託、近七成的滿意度，轉化為具體落實的改革動能。

徐永明表示，時代力量提出的許多改革，都不是突然發出的新想法，很多都是蔡英文在2016年的選前白皮書所提及，基於屆期不連續的原則，目前包括實價登錄2.0、囤房稅等修法，時力黨團都已經在這個會期陸續提出，「我們做到在野黨團需要做的，把法案送到立法院」。

徐永明強調，今天所提出的5大主張，以蔡英文目前的支持度、民進黨國會過半，以及在野黨所提出的改革方向與法案，相信未來四年如果好好做，真的會是台灣關鍵而黃金的階段。

徐永明說，520除了出席總統就職典禮到場支持，他更希望時代力量的改革建言，蔡英文、行政院長蘇貞昌與新的執政團隊能夠真正聽到，「這些都不是新奇的想法」，都是過去蔡英文在上一屆所承諾過的，如果能夠好好做，台灣絕對會不一樣。

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