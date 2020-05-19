台南遊戲主題餐廳藏賭場　年輕女荷官當招牌！17男女送辦

記者林悅／台南報導

掛羊頭賣狗肉！台南市永康區一家遊戲主題餐廳，自稱合法經營，實際上卻經營非法賭博，永康分局在5月18日凌晨4時許破獲賭場，查獲廖37歲廖姓負責人、工作人員、荷官及賭客共17人，查扣賭資6萬元、籌碼面額3億6千萬餘元、賭具等相關證物，全案詢後依賭博罪嫌送辦。

▲台南市永康區一家遊戲主題餐廳，涉嫌經營非法賭博，警方破獲賭場，查獲廖廖姓負責人、工作人員、荷官及賭客共17人，查扣賭資元、籌碼、賭具等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，此遊戲主題餐廳提供顧客競技桌遊比賽，以撲克牌百家樂等遊戲為主，找年輕女生為荷官，藉以吸引賭客前來，雖打著正派營業的名義，卻暗藏賭博，利用籌碼代替現金聚賭，規避警方查緝。

經警方多次臨檢，該餐廳曾一度暫停營業避風頭，直到今年1月再度開業，永康分局歷經百日臨檢蒐證不法，終於向台南地院聲請搜索票獲准，18日深夜見時機成熟，直搗餐廳查緝搜索，當場查獲廖姓負責人、荷官等工作人員及2桌賭客等17人，並查扣賭資6萬元、籌碼、賭具等證物，籌碼面額清點後高達3億多元（換算新台幣2千5百萬餘元），詢後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康分局長呂世明表示，聚眾賭博之場所經常藏匿於不易察覺之處所，且賭博常衍生許多社會治安問題，警方更會強力掃蕩各個可能藏汙納垢之處，杜絕不法行為孳生，以淨化社會治安，還給公民大眾一個透明安全的居住環境。

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