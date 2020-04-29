台南音樂會館藏職業賭場　賭客沒戴口罩！量體溫上罩送辦

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升高，為防不法分子趁疫「宅賭」，且群聚易造成防疫破口，台南市警二分局據報在權路一間音樂會館破獲職業大賭場，現場查獲姚姓音樂會館負責人、陳姓賭場主持人、石姓把風人員等3人，以及賭客24人，全部上罩依法送辦。

▲台南市警二分局據報在權路一間音樂會館破獲職業大賭場，現場查獲姚姓音樂會館負責人等3人，以及賭客24人，全部上罩依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局指出，該音樂會館於防疫期間，雖配合政府歇業政策，卻仍見不少行跡可疑人士於深夜時自該店半閉的鐵門出入，疑於歇業期間從事不法，立即成立專案小組積極蒐證查緝，避免成為疫情傳播缺口。

二分局專案小組成員經多日跟監、蒐證，發現該歇業中的音樂會館內竟經營起賭場，且為躲避查緝，多在深夜10時後才開賭，每晚多達20、30人出入，並不定期於該處聚賭，應為流動性職業賭場，；經掌握賭場聚賭時日，於28日深夜11時許持台南地院核發之搜索票，在該音樂會館3樓，一舉破獲天九牌職業大型賭場，現場查獲姚姓場主（音樂會館負責人）、陳姓賭場主持人、石姓把風人員等3人，以及賭客24人，現場查扣抽頭金新台幣4080元、天九牌2副、通訊手機1支及骰子2盒、監視器主機1台、鏡頭10支、房屋租賃契約1本等不法事證。

經申回分局調查後，將姚姓犯嫌等3人，以涉犯刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另外24名賭客，則依違反社會秩序維護法裁處。此外警方在查緝時發現賭客無視疫情嚴峻，多未戴口罩，為避免群聚感染，造成防疫破口，特別提供口罩給賭客佩戴，並逐一量測體溫，未發現有體溫過高之賭客。

市警二分局表示，秉持市警局長周幼偉於多次會報中指示，協助防疫期間，警察堅守維護治安零破口，對於意圖在防疫期間從事不法或危害社會治安者，切勿心存僥倖，尤其處於密閉空間聚賭，出入分子複雜，恐造成健康傷害，更可能造成群聚感染。更強調防疫不容有破口，對於轄區有男女陪侍營業的場所，持續列入重點查察對象，加強臨檢，呼籲業者不要懷疑警方決心。

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