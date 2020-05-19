大陸5G年底前「覆蓋全地級市」　兩大電信聯手「網路共建共享」

▲大陸將5G列為「新基建」，全力衝刺覆蓋率。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸工信部副部長、通信學會理事長陳肇雄17日表示，今年將推動5G加快發展，力爭在年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡，促進「5G+」垂直行業融合應用，並深入推進電信普遍服務試點，確保年底前貧困村通寬帶比例超過99%，向貧困地區新部署超過1萬個4G基地台，支持網路深度覆蓋。

陳肇雄在「2020年世界電信和信息社會日大會」上指出，信息通信行業今年將努力克服疫情影響，加快推進信息通信業高質量發展，全面推動更大範圍、更高水平的社會信息化進程，讓信息通信技術更好地造福人民。

陳肇雄提到，今年將加快「新基建」步伐，推動數字化轉型，立足提升數字基礎設施等新基建的支撐能力，促進產業數字化和數字產業化，推動5G加快發展，力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡，促進「5G+」垂直行業融合應用。推動工業互聯網加快發展，實施「5G+工業互聯網」512工程，推進工業企業和運營商深度合作，打造一批融合應用標杆企業和样板工程。推動雲計算、大數據、人工智能等技術產業創新發展，促進其與製造業等實體經濟深度融合，不斷培育新增長點、新動能。

陳肇雄還說，今年會深入推進電信普遍服務試點，確保2020年底前貧困村通寬帶比例超過99%，再新部署1萬個以上4G基站建設任務，支持貧困地區網絡深度覆蓋，落實好網絡精準降費，最大限度減輕貧困用戶用網負擔。深入開展「互聯網+健康扶貧」，深化貧困地區遠程醫療應用，提高醫療衛生水平。持續推進學校聯網攻堅行動，到2020年底實現全國中小學寬帶網絡接入率達到99%。繼續做好疫情防控期間寬帶網絡助教助學工作，保障「停課不停學」。

▼中國聯通與中國電信聯手5G網路共建共享。（圖／CFP）



中國電信副總經理劉桂清也說，5G是新基建之首，是新一輪科技革命和產業革命的代表性、引領性技術，是支持未來經濟社會發展的戰略資源和公共基礎設施，「中國電信積極推動與中國聯通5G共建共享，加快5G網路建設，打造一張覆蓋更廣、速度更快、成本更低、體驗更好的5G精品網路。」

中國聯通副總經理范雲軍表示， 在 5G 基礎設施方面，中國聯通和中國電信已正式簽署了 5G 網路共建共享協議，雙方在站址和頻譜資源上進行共建共享，力爭 2020年完成全國 25 萬基站建設任務，「截至 4 月，已累計開通 5G 基站 10 萬個，在全國 31 省開通 5G 共建共享，實現了 50 多個城市的 5G 正式商用。」