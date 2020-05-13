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台積電預期下半年量產A14晶片！　蘋果5G產品有望在今年上市

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電將在下半年量產5奈米晶片。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

全球最大的晶圓代工廠台積電，今年開始使用5奈米製程生產晶片，將在第三季開始量產蘋果A14晶片，今年主要訂單以蘋果和華為海思為主，明年開始將接續生產高通、博通、聯發科、輝達、超微等已開始設計5奈米晶片的大客戶，也有望接下部分英特爾的訂單。

電晶體密度越高，晶片內部的電晶體越多，功率和能效也就越高。A13晶片和Snapdragon 865均使用7奈米製程完成，每平方毫米具有約9,650萬個電晶體，5奈米晶片可將1.713億個電晶體壓縮為1平方毫米。

台積電2020年至2022年的5奈米晶片生產計劃中，蘋果將在今年出貨A14晶片組，外媒推測，蘋果有望在今年推出5G產品，包括 iPhone 12 和新的 iPad Pro。iPad Pro 不僅支援下一代無線連接，預計也將配備Micro-LED取代LCD。

由於Micro-LED沒有背光，因此關閉顯示器中的像素，不會消耗電池電量，使用黑暗模式也可以節省電池壽命。

台積電近期在訂單上傳出被對手搶單，包括三星晶圓代工開始量產5奈米晶片，搶下高通與輝達的訂單。隨著各大廠紛紛採用5奈米設計晶片，預計會在往後兩年進入大規模量產階段，法人預估，今年5奈米可望佔比台積電10％的營收目標，2021年營收佔比上看25～30％。

台積電總裁魏哲家日前於法說會中指出，5奈米的晶片設計定案數量會比7奈米量產初期還高，5奈米將成為繼7奈米之後，生產週期長的重要製程。


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