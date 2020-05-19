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「防疫五月天」出席總統就職　陳時中：共22人出席，名單一定有他

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▲▼防疫五月天。（圖／記者呂佳賢攝）

▲防疫五月天都會出席520總統就職典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文今（19）日上午視察中央流行疫情指揮中心，並邀請防疫國家隊參加就職典禮。防疫指揮官陳時中表示，明日將有22人出席，已知成員除了防疫五月天之外，還會加上「最年輕、最有前途」的疾管署副署長羅一鈞。

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▲▼總統視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統蔡英文視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者呂佳賢攝）

台灣力抗新冠肺炎疫情，截至18日已連續11天零確診，第36天未新增本土案例；但是，在此同時，世界衛生大會再次遺漏台灣。對此，總統蔡英文19日上午到中央疫情指揮中心視察，並且帶來10款台南市長黃偉哲準備的「台南好麵」，同時也親自邀請防疫國家隊出席520的就職大典。

▲▼廠商送麵代替蔡總統向防疫英雄致敬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲10款台南市長黃偉哲準備的「台南好麵」。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中接受聯訪時表示，520就職典禮在台北賓館舉行，礙於場地限制，防疫國家隊只有22人能出席，名單決定上不太容易，一定會有遺珠之憾，因此今天才特別拜託總統來疾管署與同仁先行合照。

▲▼總統視察中央流行疫情指揮中心，陳時中聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲防疫指揮官陳時中在蔡英文總統視察後接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中提到，明天出席的22人名單已擬妥，除了大家熟知的「防疫五月天外」，還會加上最年輕、最有前途的疾管署副署長羅一鈞。

▲▼防疫五月天去吃滷肉飯，示範防疫新生活。圖為羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

陳時中也針對WHA連續4年未獲邀一事發表回應，表示這次9年來第一次聽到最廣泛的國際支持聲音。他回憶起3年前首次在WHA場外進行活動時，認為台灣人要有自信，所以在台灣需要WHO之後，又加了一句「WHO也需要台灣」，而這次台灣防疫成績世界有目共睹，秋天的WHA實體會議，也會與外交部和駐瓦處持續努力。

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