雲南規模5.0極淺地震2死23傷！　居民邊逃邊喊「房子都震垮了」

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記者黃翊婷／綜合報導

中國雲南省昭通市巧家縣18日晚間9時47分發生規模5.0的地震，震源深度僅8公里，屬於極淺層地震（0至30公里），當地居民明顯感受到搖晃，一邊大喊「趕快走」一邊逃往安全的地方。初步統計，這起地震一共造成2人死亡、23人受傷，還有2人疑似遭到掩埋。

根據中國地震台網確認，地震發生在巧家縣小河鎮，規模5.0，震源深度僅8公里。有網友拍下地震之後的畫面，只見路上到處都是被震垮的屋頂瓦片，部分房屋損壞嚴重，逃到戶外的居民仍心有餘悸，看著滿地「殘骸」不知道該怎麼辦。

▲居民邊逃邊喊「房子都震垮了」。（圖／翻攝自微博／央視）

《央視》報導提到，昭通市巧家縣、魯甸縣、昭陽區都明顯有感，雲南省消防救援總隊隨即啟動地震應急救援，調派人手前往協助，但尚未收到是否有人員傷亡的報告。由於這起地震屬於極淺層地震，就連遠在四川宜賓的網友，也在網路上聲稱有感受到明顯的搖晃。

《雲南網》報導，截至19日凌晨至1時30分的統計，新店鎮有一輛機車遭落石擊中，導致1人送醫不治、1人受傷，另外在小河鎮有12人受傷，埡口村疑似有2人遭掩埋，其他鄉鎮暫時沒有災情傳出，具體的情況仍在確認當中。而雲南省地震局19日上午7時許公布最新資料，表示這起地震至今一共造成2人死亡、23人受傷。