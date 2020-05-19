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用「美力」助抗疫！　萊雅捐4萬5千份產品為防疫加油

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▲萊雅關心防疫前線的專業人員，500多名員工寫下2千多張感謝卡，並捐贈「謝謝守護包」給醫護人員與國家科學隊。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

為防疫加油並關懷弱勢，萊雅捐贈旗下品牌超過4萬5千項清潔與護膚美妝品，更號召500多名員工手寫了2千多張感謝卡，祈福醫護人員與國家科學隊永保安康。防疫捐贈包括2000份「謝謝守護包」以及員工親筆感謝卡片，分送台灣確診數最高的台北市、新北市及桃園市4家醫院的前線醫護人員，以及研發對抗疫情的中研院等國家科學團隊；同時，萊雅也關心受疫情影響的弱勢家庭，捐贈4500份母親節禮物給中華基督教救助協會，鼓勵弱勢媽媽記得照顧自己、堅強且美麗自信。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼萊雅員工趁工作空檔，寫下一張張感謝卡，謝謝防疫前線人員的付出。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

台灣萊雅員工表示，「我覺得手寫卡片非常有意義，因為我平常是做醫學美容保養品，客戶主要是醫生與藥師，這段防疫的期間，他們比較忙、比較累，肌膚的問題也比較多，希望透過我們的小卡片傳遞祝福給他們，幫他們一起加油」、「我覺得非常感動，我在這間公司待13年了，我覺得萊雅是一個充滿愛的地方，在防疫時期，我們能夠把愛傳達出去，真的是世界上非常有意義的一件事」。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台灣萊雅總裁陳敏慧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲萊雅捐贈旗下品牌超過4萬5千項清潔與護膚美妝品，以及員工手寫的天燈感謝卡。（圖／記者劉亮亨攝）

台灣萊雅總裁陳敏慧表示，「我們都知道這次台灣的防疫做得非常好，可以說是被全世界看到，我們要特別感謝在前線非常辛苦的醫護英雄們，還有拚最短時間兼研究預防和治療疫病的國家科學隊，謝謝他們守護台灣人的安全。所以我們透過贈送『萊雅謝謝守護包』，還有全部員工一起手寫的感謝卡，來表達我們對他們的感謝。另外在這段時間，萊雅也非常關懷弱勢家庭，而母親總是弱勢家庭裡重要支柱，因此我們捐贈了母親節禮物包，希望能藉此鼓勵她們度過難關」。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲透過中研院院友會轉贈「萊雅謝謝守護包」，感謝科研人員當台灣防疫的堅強後盾。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲萊雅挺防疫前線人員，謝謝他們守護台灣。（圖／記者劉亮亨攝）

此外也透過中研院院友會，轉贈萊雅謝謝守護包，感謝科研人員成為台灣防疫的堅強後盾。中研院院友會王惠鈞院士表示，「台灣萊雅非常熱心，提供我們這麼好的鼓勵與支援，我覺得非常感動，也希望將來我們這些研發的成果可以推廣到國際上，再一次感謝台灣萊雅對我們的鼓勵以及幫忙」。疫情當下，台灣萊雅不僅力圖員工最大安全與業績成長，更堅持盡最大心力回饋社會，全力相挺前線人員，攜手度過疫情難關「繼續+0」。

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