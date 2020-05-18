致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈...4縣市大雨特報　2波強降雨時間曝

▲梅雨鋒面來了，將會影響台灣7-10天。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許凱彰／台北報導

滯留鋒面來了！受到颱風附近滯留鋒面影響，鋒面在台灣附近徘徊，位置上會有小幅度偏北或偏南變動。對此，氣象達人彭啟明表示，這次是屬於相當典型的梅雨鋒面，從19日（周二）起會有較大的雨勢，21日（周四）到23日（周六）將會有第二波有機會更大的雨勢。18日深夜氣象局針對4縣市發出了大雨特報。

中央氣象局在晚間9點針對基隆市、新北市、高雄市以及屏東縣發布大雨特報，並補充說到，鋒面接近，易有短時強降雨，18日晚至19日基隆北海岸、新北、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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彭啟明在粉專中說到，19日鋒面將會抵達台灣上空，搭上西南風的水氣，全台各地有局部陣雨、雷雨，也有強降雨的可能。20日（周三）鋒面將會稍稍南移到中南部地區，台中以南有局部陣雨、雷雨，也要提防強降雨。

此外，受到西南風增強的影響，21日（周四）降雨將會集中在中南部，要到晚上，鋒面北移，北部地區雨勢才會逐漸變大。22日（周五）-23日（周六）鋒面配合到西南季風增強帶來水氣，各地有陣雨或雷雨發生，雨勢也會明顯變大，不過到了23日晚上中部以北降雨有機會緩和。這樣不穩定的天氣型態或持續7-10天，要到25、26日（下周一、二）才會逐漸趨緩。

▲18日下午已經有不少地方開始降雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

天氣風險公司整理出梅雨鋒面影響時程與降雨熱區：

【18日晚間至19日】：鋒面南下、通過台灣，鋒面前緣有強勁的西南風，西半部各地會有突如其來的雷陣雨，尤其在20日凌晨至清晨最容易發生，雨勢持續時間不會太長，但來的又急又快。

【20日至21日下午】：鋒面北抬、西南風增強，台灣位於大範圍低壓帶，天氣不穩定，海面上容易有對流發展移入陸地，造成西半部各地有雷陣雨，山區午後雷陣雨也會相當明顯。

【21日晚間至23日】：鋒面再次南下、結構完整，這時候西南季風也加入戰局，是典型的梅雨鋒面。21日晚間起將一路南下，直到23日過境全台灣。西南風帶來的暖濕水氣，會讓鋒面上容易產生劇烈的雷雨胞，所到之處都會出現大雷雨、強風；而中南部山區受到強烈西南風直接的影響，會有大量累積雨勢。

天氣風險公司指出，這波梅雨影響時間長，鋒面在台灣從19日一路徘徊到23日，滯留長達5天。在西南季風加持下，春季也常有鋒面，但如果沒有暖濕空氣加持，雨勢和規模就比較零星。如果暖濕的西南季風遇上鋒面，可謂天雷勾動地火，會製造一大堆雷雨胞，可謂「劇烈天氣製造機」。

▲梅雨鋒面的一周影響。（圖／翻攝自中央氣象局）

另外，氣象局代理局長鄭明典在18日早上也談到何謂典型與非典型說到，梅雨季的鋒面都是梅雨鋒面，梅雨鋒面比較多的其實是移動性的鋒面。有時為了強調梅雨季鋒面和冬季或春季鋒面的差異，描述上會特別強調「滯留鋒」或「非斜壓性（鋒面前後溫差小）」等特徵，當成典型梅雨鋒面的基準。

在天氣預報上另有一種觀點，預報最擔心的還是豪大雨，所以有些討論場合，有些人會把「容易產生豪大雨」的梅雨鋒面，強調成典型梅雨鋒面，典型的意思其實是具有豪大雨事件的梅雨鋒面共同特徵。

▼ 梅雨鋒面從19日開始會帶來大量的雨水。（圖／翻攝自NCDR）