花蓮男畢羊縱走摔倒「右小腿骨折變形」　警消摸黑上山救人

▲男性登山客右腳小腿骨折變形，救護人員將患處包紮固定。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行16人的登山隊伍申請畢羊縱走，不料17日晚間下山時，一名男性隊員不慎摔倒，造成右腳小腿骨折變形，經花蓮消防局組成救援隊摸黑上山救援，再以人員接力方式將傷者運送下山，送往醫院急救。

花蓮縣消防局17日晚間接獲報案指稱，登山隊伍一行16人申請畢羊縱走，不料下山行經步道1.6km~1.7km位置時，一名男性隊員不慎摔倒後，導致右腳小腿骨折變形，事後男子意識清醒，但有劇烈疼痛，請求消防局協助搬運後送就醫。

▲▼救援人員使用捲式擔架將患者包覆，以人力方式運送下山。

消防局獲報後，立即派遣新秀消防分隊1車2人先行前往救援，並加派第一大隊支援人力協助搜尋，共計出動警消4名、協作2名、保七1名、太管巡山員1名組成救援隊，攜帶大量救護器材及SKED（捲式擔架）趕往現場。

由於羊頭山地勢較為崎嶇、陡峭，且是夜間上山，花費較多的時間和體力才到達現場。救護人員將患者右腳患處包紮固定完成後，使用SKED將患者包覆以人力方式運送下山，18日凌晨2點平安抵達登山口，交由救護車後送慈濟醫院急救。





花蓮縣消防局局長林文瑞表示，畢羊縱走屬於中高難度的登山路線，登山活動務必考量自身體力、依天候選擇適宜服裝，即便安排輕裝單攻行程，也應準備可供緊急過夜的設備（如求生毯、可緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套、行動糧）、頭燈、求生哨，同時擬定登山計劃、備援方案，並準備具GPS定位功能的通訊設備，且最好結伴同行。

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