823砲戰功勳艦「中海艦」　海軍列為廢鐵底價1400萬元

▲中海艦（LST-201）。（圖／網友謝明宏提供）

實習記者施怡妏／綜合報導

中海號登陸艦LST-201在47年台海戰役擊沉中共魚雷快艇，是海軍唯一留存的功勳艦，但今（15日）上午海軍司令部證實，目前停靠在高雄旗津廠內的中海艦，經過評估之後，確定沒有繼續運用的價值，決定列為廢鐵標售，底價金額是1400萬元，並已於昨（14日）開標出售，對此，有網友認為台灣簡直就是「軍史沙漠」。

▲具有軍史價值的中海艦（LST-201）被當廢鐵拍賣。（圖／翻攝自政府電子採購網）

中海艦於1958年823砲戰期間執行運補作業時，於8月24日與台生號一同在料羅灣外遭遇解放軍東海艦隊第六魚雷艇支隊共6艘，台生號被擊沉，中海號尾部中雷嚴重受損，但海軍卻堅持將其修復，並繼續服役至2010年。國軍稱，中海艦擊沉2艘中共魚雷快艇，是現今唯一留存的功勳艦。原本金門縣有意向海軍爭取中海號做為紀念艦，但經過評估後發現，修復需要耗費的成本太高，最後決定放棄。

中海級艦是美國在第二次世界大戰建造的戰車登陸艦，於1946年5月29日移交海軍後，駐地海軍左營軍港，並將四種登陸艦艇各別以「中、美、聯、合」命名，其中LST屬於「中」字號，平時主要負責執行外島、離島人員物資、車輛、油水等運補任務，戰時可執行兩棲登陸作戰、滲透運補、後勤物資運輸及海上整補等任務。