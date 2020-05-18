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6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

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▲劉姓田徑教練去年2月利用帶學生外出比賽期間，涉嫌猥褻與指侵女學生得逞。（示意圖／Pixabay）

▲6少男簽下契約後慘遭男老師荼毒。（圖／達志影像）

記者陳豐德／新北報導

北部一家高中方姓男老師，2018年起涉嫌逼迫6位17歲男學生簽下「絕對服從契約」，接著依照契約內容，強迫被害人在他面前自慰、全裸下跪、剃陰毛甚至是指侵等惡行，新北地檢署18日依照權勢猥褻及性交等罪嫌將他起訴，請法院從重量刑。

起訴書指出，方男從2018年擔任班導師期間，利用師生關係讓6位學生對他逐漸信任，向他透露各自心中的秘密，接著又進一步問到私密問題，引此為要脅要他們簽下「絕對服從契約」，學生們如果違反契約，就必須接受懲罰。

2018年1月開始，他先要求A同學在電腦教室內全裸做伏地挺身，方男則以塑膠尺打他屁股，甚至拿膠帶綑綁手腳後，再加以徒手搔癢、撫摸下體，甚至還強迫學生自慰給他看。

4月間，他將魔爪伸到B同學上，要求他到空教室內，並拿繩子將學生的手腳給綑綁住，接著趁機撫摸學生的生殖器官，B男無法掙脫只能屈就淫威之下。9月時，狼師以抽考未過為理由，要求C男脫褲子裸露生殖器官，還跟對方說「不能打手槍」，強調如果要自慰，就必須在他面前，還拿手機拍下過程。

最可怕的是，8到12月間他命令一位男學生D全裸趴跪在椅子上，以濕紙巾將自己手指包住後，插入男學生的肛門內趁機指侵；另名E男則是被命令全裸下跪後，方男替他剃陰毛，還在生殖器官上畫畫；6名男學生1年共計被方男伸狼爪22次。

檢警調查，方男都是逐漸取得被害同學的信任，再以教導功課為由，對男學生伸出狼爪，被害者因為恐懼不敢張揚，直到其中一位男學生出現異狀，父親發現後報警全案才曝光。

檢方認為，方男罔顧師生倫常，對被害學生的內心傷害甚鉅，且犯行被發現之後，還要求學生刪除對話紀錄，要求他們在學校性評會議中作不實陳述，最終被學校懲處後，仍持續唆使被害學生虛構他是遭人誣陷，顯得毫無悔意，今依照利用權勢猥褻、性交等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

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