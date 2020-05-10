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5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

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▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲老師利用權威性侵學生。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉亭／綜合報導

泰國穆達漢府（Mukdahan）5名公立學校老師被指控，不斷逼迫同一名14歲少女與他們多P性交，目前已被停職，除此之外有2名校友也被控有參與相關行為，全部人更都有拍下影片。

根據「曼谷郵報」報導，14歲少女從去年3月遭到性侵，但她的奶奶在今年5月初才得知。奶奶3日向警察提出申訴後，警方取得逮捕令，目前7名嫌疑男子面臨性虐待未滿15歲少女以及剝奪親子照顧罪。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女學生遭到性侵不敢跟別人說。（圖／取自免費圖庫123RF）

奶奶向警方透露，這5名老師和2名男子在學校各處多次性侵孫女，包含老師宿舍，並且還拍下影片，還威脅孫女如果不從，就會讓她不停重修。少女因為害怕不敢向任何人說，直到奶奶近日聽說，這件事情才爆發。

嫌疑犯們之後向警方自首，並被送到法院，之後每人以20萬元泰銖（約18萬元新台幣）保釋金獲釋。教育部常務秘書Prasert Boonruang表示，這些老師已經被撤職，轉至辦公室工作，等待紀律調查。

據了解，這7名嫌犯已不是初犯，同一所學校有另一名女學生，也遭到他們性侵拍片，把學校當後宮。泰國國家警察副發言人帕塔納沙羅恩（Pol Col Krissana Pattanacharoen）證實，調查人員收到了一名16歲少女的相關投訴。

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