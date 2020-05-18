恐怖瞬間曝！台南崇善路轎車撞死女騎士…殘骸散滿地　肇事男懊惱坐路邊

記者陳羿妏／綜合報導

台南市一晚發生兩起死亡車禍！其中17日晚上9時許一輛黑色轎車行經東區崇善路與崇善六街口時，疑似因閃燈未注意，不慎在路口高速撞上女騎士，女騎士直接往前滑行，當場慘死，目擊民眾見狀趕緊報警處理，目前警方正在調查當中；另外撞擊瞬間曝光，畫面看上去相當驚悚。

▲台南市崇善路口17日死亡車禍畫面曝光。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，當時路口監視器拍下撞擊瞬間，畫面中該台轎車正要沿著崇善路行經崇善六街路口，卻疑似因沒注意到閃燈，當場撞上要左轉的女騎士，而女騎士遭大力撞擊後直接倒地，無法動彈，當場死亡，地面上還散落著車殼殘骸散落一地。

▲▼女騎士直接倒地，機車碎片殘骸噴飛一地。

對此，目擊民眾表示，真的被撞擊力道嚇到，也指出該台轎車車速相當快。車禍發生後，肇事駕駛看起來神情相當懊惱，蹲坐路邊低頭不發一語；至於詳細事發原因為何，仍有待警方進一步釐清。

然而，相隔4小時後，台南市中西區民生路與中華西路口18日凌晨1時許也發生死亡車禍，一輛闖紅燈的銀色轎車，高速撞上女騎士，女騎士甚至噴飛10公尺遠，而肇事的駕駛乘客2男1女竟下車落跑，被目擊者拍下，目前警方正全力追查中。

▲台南中西區死亡車禍，肇事車主、乘客落跑畫面。（圖／記者林悅翻攝）

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