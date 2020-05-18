Kolas：為自己灑花了！準備拿下「府院黨」三鐵發言人紀錄

▲行政院發言人Kolas Yotaka將轉任總統府發言人。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統府18日發布新人事，行政院發言人Kolas Yotaka將轉任總統府發言人。隨後，Kolas也透過臉書發表擔任行政院發言任的感言，以及對自己的期許。

Kolas表示，很高興破紀錄，成為總統蔡英文第一任任內，任期最久的行政院發言人，「為自己灑花了」。

Kolas回憶，還記得上任之初，大家都問她晚上「10點以後會不會接電話(童振源老師抱歉）」，「能不能超越徐國勇(勇哥好強）」，大家猜想她恐怕很快陣亡，感謝大家的愛心。

Kolas提到，有機會跟媒體朋友相處，感覺像回到新聞部上班，沒想到當記者十幾年之後，每天還要跟時間賽跑，顯然與新聞糾纏是她的宿命，不累，很享受，因為愛新聞，也因此跟各位成了好朋友。

Kolas提及，過去4年，前半段在立法院度過，期間擔任中央黨部發言人；後半段在行政院擔任行政院發言人；現在要到總統府繼續當發言人，「府-院-黨，好，準備拿下三鐵紀錄」。

Kolas還說，人生不能被框限，「我不喜歡被框限」，沒有人註定只能做哪一種工作、只能服務哪一種對象、只能做哪一種人，尤其不能因為種族而被限制出路，台灣是多民族的國家，美麗多元，充滿無限可能。

Kolas感謝蔡英文、副總統陳建仁、準副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌，「是你們共同讓有夢的人走出盒子」，「各位，我們換個地方再見！」

【520府院新人事】

總統府秘書長 陳菊不續任，由蘇嘉全接任

國安局長 邱國正續任

國安會秘書長 李大維不續任，由顧立雄接任

行政院長 蘇貞昌，留任

行政院發言人 Kolas Yotaka轉任總統府發言人

內政部長 徐國勇，留任

外交部長 吳釗燮，留任

財政部長 蘇建榮，留任

教育部長 潘文忠，留任

經濟部長 沈榮津，留任

交通部長 林佳龍，留任

衛福部長 陳時中，留任

勞動部長 許銘春，留任

環保署長 張子敬，留任

國防部長 嚴德發，留任

法務部長 蔡清祥，留任

農委會主委 陳吉仲，留任

原能會主委 謝曉星，留任

陸委會主委 陳明通，留任

退輔會主委 馮世寬，留任

海委會主委 李仲威，留任

海基會董事長 姚人多不續任，由李大維接任

原民會主委 夷將．拔路兒，留任

人事行政總處人事長 施能傑，留任

政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任

文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任

科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任

國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任

金管會主委 顧立雄不續任，由黃天牧接任

客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任

僑委會委員長 吳新興不續任，由童振源接任