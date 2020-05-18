自助人助心更寬　浪子回頭戒毒癮文創商品展新生　

▲小周（右）接受勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心的評估建議，目前除是照服員身份外，也在文創商品上找到一條路，讓小周人生築夢而踏實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

48歲小周（化名）年輕時認識損友吸食安非他命誤入歧途，因吸毒多次進出監獄，但仍沉浸毒海，直到在明德戒治分監接觸到宗教戒治課程，讓他重新思考未來道路跟方向，出監後在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心評估建議，目前除是照服員身份外，也在文創商品上找到一條路，讓小周人生築夢而踏實。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署雲嘉南分署永康就業中心就服員楊松祐表示，第1次小周來就業中心時，對於未來有些茫然，原本想要參加照顧服務員的職訓課程，卻因地區太遠而作罷，後來在聊天中，楊松祐看到小周之前的一些創作，發現小周在這部分非常有天份，剛好雲嘉南分署自辦科開辦「創意商品網路行銷｣課程，建議小周去參加，就這樣開啟了小周另外一扇窗，也讓小周找到了自己的興趣及面對未來的動力。

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小周表示出獄後一直借住台南東山區教會，因為長期在監獄與社會脫節許久，加上當地偏遠求職不易，故待業了半年之久。雖然曾有意願參加照顧服務員訓練，但未徵選上，後來經由永康就業中心就服員的建議，參加「創意商品網路行銷｣課程。小周利用在職訓所學創作出許多作品分享給教會的教友，剛好那時適逢聖誕節，教會訂購了500份的手作鑰匙圈給教友，用壓克力及木頭做的雷雕商品大受歡迎，讓小周打了一劑強心針，也讓他有繼續創作下去的勇氣。之後經由教會友人推薦，小周取得一份居家照顧陪伴長者的工作，這工作讓小周每月有穩定的收入，得以養活自己。

工作之餘，小周依舊持續朝文創商品的創作路邁進，更定期到高雄大寮女子監獄做反毒宣導志工，希望藉由自己的悔改，貢獻一己的力量。小周的父親看見他的改變，也慢慢相信小周的決心。小周自覺過去虛度人生，現在父親已年邁，他希望用實際行動，向家人證明自己努力改變的決心，他要讓自己變得更好，讓父親對這個兒子感到驕傲；小周非常感謝教會及永康就業中心在他低潮中給予的協助，他要鼓勵那些目前在逆境中，還在迷惘中的人，一定要給自己機會也要給信心，自助後才能人助，走出歧曲的道路，讓自己更能抬頭挺胸。

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