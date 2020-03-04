文化部規劃花蓮文創園區轉型　徐榛蔚：租金徧高應調整

▲台東生活美學館館長李吉崇（左）拜會花蓮縣長徐榛蔚，針對花蓮文創園區的發展規劃及資源整合進行討論。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東生活美學館館長李吉崇，及花蓮文創轉型規劃推動協力計畫特聘研究員潘小雪、副計畫主持人那高‧卜沌等人日前拜會縣長徐榛蔚，針對花蓮文創園區的發展規劃及資源整合進行討論，徐榛蔚特別提到花蓮藝術家雲集，非常適合發展藝術與文創產業，希冀共同商討促進未來發展。

文化部今年2月啟動花蓮文創園區轉型計畫，並於園區成立「園區轉型規劃專案辦公室」，李吉崇館長希望透過轉型推動協力計畫廣徵花蓮民眾意見，預計在3、4月期間辦理公聽會、諮詢會、工作坊，以及在地提案（open call）模式、網路意見蒐集等，廣徵地方機關團體、地方藝文工作者、民眾及媒體等，對於園區轉型及未來發展提供意見，以擘劃出符合人民期待及永續經營之藍圖。

徐榛蔚對此表示，花蓮文創園區位於黃金地段，她建議，未來可巡迴進駐花蓮在地文創攤商，規劃藝術家設展等拓展文創園區國際觀，對於此次轉型，徐縣長也說，場館內設備設施租金偏高，文化部應考慮調整相關費用因地制宜，未來縣府亦會支持，共同推動花蓮文創，共築新視野與新高度。



李吉崇也說，花蓮文化創意園區不只是一個歷史空間，更承載著花東生活樣貌的重量，從過去連結到當代，以及園區的此時此刻如何產生未來的作用，利用花東的多元文化與生態，讓園區成為獨特的的花東藝術文化基地，並由此連結至花東各部村落，再由外向內凝聚，成為循環性的人才與創造性孵化器。

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