快訊／「依依」來報到！台灣11天零確診 蓮農送「蓮子」慶連止

▲蓮農送花與蓮子到疾管署。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續11天無新增病例，中央流行疫情指揮中心今（18）日展出白河蓮農贈送的「台灣蓮子」，慶祝確診連止。指揮官陳時中表示，17日共新增189例疑似個案通報，截至目前累積通報病例達6萬9395例。至今維持440例確診，累計398人解除隔離。

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▲台灣連續11天零確診。（圖／曾梓倩製）

指揮中心表示，全球累計4,749,813例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,509,561例、俄羅斯281,752例、英國243,303例、巴西233,142例及西班牙231,350例為多；病例中314,921例死亡，以美國90,638例、英國34,636例、義大利31,908例、法國28,108例及西班牙27,650例為多。

▲今日無新增確診者。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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