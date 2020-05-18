Motorola Edge+「平替」即將現身！規格與旗艦機差距不大　售價1.97萬元起

▲Motorola Edge+ 平替版「Motorola Edge」將於夏季推出。圖為 Motorola Edge+。（圖／翻攝自Motorola）

記者王曉敏／綜合報導

Motorola 上月公布了傳聞已久的 Edge+ 旗艦機，並預計將於本周推出，而與其他 OEM 廠商相同，據外媒消息透露，Motorola Edge+ 也將推出「平替」版 Motorola Edge，目標是以更低廉的價格提供同的智慧型手機體驗。

據科技網站《GSMArena》報導，Motorola Edge 有著 6.7 吋 OLED 螢幕，解析度為 1080 x 2340，螢幕更新率為 90Hz，具備左右兩側曲面螢幕。此外，該機款背面為塑膠材質，搭載高通 S765G 處理器，配備 4GB 或 6GB RAM，兩種配置均提供 128GB 的 UFS 2.1 存儲空間並支援 microSD 卡擴充，這一點可說是 Motorola Edge+ 的升級，因為該機款不具備擴充功能。

Motorola Edge 的相機配置與 Edge+ 非常相似，不過仍有一些關鍵的降級。Edge 不具備與 Edge+ 相同的 108MP 感光元件，而是改為 64MP 主鏡頭，光圈 f / 1.8。而 8MP 望遠鏡頭則提供 2 倍光學變焦，而非 Edge+ 的 3 倍。16MP 的超廣角鏡頭則帶有 f / 2.2 光圈。此外，Motorola Edge 也搭載了 3D ToF 感測器，螢幕左上角則有著 25MP 畫素的打孔前置鏡頭。

該機款配備一顆容量達 4,500 mAh 的超大電池，不過不支援無線充電，但支援 18W 快充電。據此前消息，Motorola Edge 售價為599 歐元（約新台幣 19,790 元），預計於今年夏季推出。