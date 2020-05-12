Motorola Razr更新Android 10！外部螢幕功能大升級

▲Motorola Razr更新Android 10，為外部Quick View螢幕添增許多新功能。（圖／取自Motorola）

記者王曉敏／綜合報導

Motorola於去年底推出了首款垂直摺疊手機Razr，該機款除了內部的6.2吋可摺疊OLED螢幕外，外部也有個2.7吋以玻璃覆蓋的OLED螢幕。Motorola昨（11）日正式推出了Android 10更新，為外部的Quick View螢幕添增更多新功能。

此次更新大部分都是針對外側的Quick View螢幕，包括可在將手機合起來的情況下顯示Google Maps路線、使用主鏡頭進行視訊通話（雖然效果不佳但較內部的自拍鏡頭更好）、顯示完整的鍵盤來回覆訊息（而非先前的罐頭回覆）。此外，針對音樂播放也添增了更多滑動手勢，也可快速撥打聯絡人電話或開啟相機。

▲Quick View螢幕將可顯示Google Maps路線。（圖／取自Motorola）

此外，此次更新還添增了可客製化主題的新功能，如更改替Android作業系統圖示、字體、顏色及樣式等，該功能近期率先在Motorola Edge Plus上亮相。Motorola在此次更新公告也指出，將在未來持續提供Android OS更新，包括即將推出的Android 11等。

不過系統更新也無法解決困擾該機款的問題。Motorolla Razr日前受到不少關於耐用性的質疑，這款售價1,499美元起（約新台幣4.62萬元）的高價摺疊手機不僅被外媒批評規格太差、賣太貴，日前還有用戶反映使用不到一周便出現明顯摺疊凹痕。