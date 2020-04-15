平價中階機也有「筆」！Moto G系列新機本周上市

▲Moto G系列新機已於Google Fi官網的商城上架。（圖／Google Fi官網）

記者王曉敏／綜合報導

Motorola長期以來一直在生產與Google Fi虛擬電信服務（MVNO）完全相容的手機，而稍早前，Google Fi官網的商城已將Motorola旗下的Moto G Power及Moto G Stylus上架並顯示「即將推出」（Coming soon），預計將於本周上市。

Motorola的Moto G系列產品可說是該公司有史以來最成功的產品列，近期銷量已突破1億支。今年2月，Motorola發表了第8代的Moto G系列機款，並取消用數字來做為命名方案，以Moto G Stylus及Moto G Power分別作為Moto G7及G7 Power的後繼機款。

與前代Moto G7系列相同，Moto G Stylus及Moto G Power皆配備6.4吋FHD+顯示器，以螢幕打孔的形式裝置1600萬畫素的前置鏡頭，並後置3鏡頭，搭載高通S665處理器，運行Android 10，且支援10W快速充電。

其中，配備觸控筆的Moto G Stylus搭載了4000mAh電池，後置主鏡頭為4800萬畫素，配備4GB RAM及128GB ROM，並支援microSD擴充。其最大的特色即在於手寫筆，Motorola將該機款定位為快速記筆記及精準圖片編輯工具，雖然與同樣配備「手寫筆」的Galaxy Note相比定位低得多，但價格也相對親民。

而Moto G Power則配有容量更大的5000mAh電池，可持續使用長達3日，後置3鏡頭分別為1600萬畫素主鏡頭、118度 800萬像素廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭。同樣配備有4GB RAM但僅有64GB ROM。

正如其他專為Google Fi設計的智慧型手機那樣，其具備的聯網技術可在T-Mobile、Sprint和US Cellular間無縫切換，以確保最佳的連線品質。

Moto G Power售價為249美元（約合新台幣7500元），Moto G Stylus售價為299美元（約合新台幣9000元），不過Google Fi官網上目前並未標記兩機款的售價，預計將於4月16日正式上市。