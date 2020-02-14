iFixit拆解Motorola RAZR　評為「史上最複雜的手機」維修不易

▲RAZR。（圖／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

國外3C拆解網站iFixit發佈Motorola Razr的拆解報告，讚揚Razr的設計，但也認為它是有史以來內部最複雜的智慧手機，相當不易維修。最後iFixit給出了1分的可修復得分（滿分10分）。

iFixit表示，在拆解Razr的過程中就發現外殼不易打開，打開後發現內部有大量的柔性電線，一個不小心很容易就會折斷。此外，Razr在摺疊狀態時，鉸鏈和兩側的螢幕之間會有一個小縫隙，這可能會導致異物進入，之前三星的摺疊手機Galaxy Fold就有出現這樣的問題。

▲RAZR。（圖／取自iFixit）

另外，Razr的兩個電池分佈在鉸鏈兩側，電池上附帶著許多螺絲和電線，若要徹底將其拆除需要非常仔細。

鑒於維修不易，iFixit對Razr的使用壽命提出質疑，這些設備在正常情況下能使用多久是個未知數。

儘管內部構造極其複雜，但iFixit認為，Razr的設計非常出色。



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