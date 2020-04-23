睽違四年重返市場！Motorola Edge+旗艦機正式亮相

▲Motorola Edge+。（圖／翻攝自Motorola）

記者陳心怡／外電報導

睽違四年時間，Motorola終於推出傳聞已久的品牌最強作 Edge+旗艦機，這款售價為999美元（約新台幣30,304元）的新機也將助Motorola重返高階手機市場。

Motorola Edge+搭載6.7吋 FHD + OLED螢幕、高通 Snapdragon 865 處理器、12GB LPDDR5 RAM 和 256GB 儲存空間，支援 mmWave 和 sub-6 5G，其內建有 5,000mAh 電池和3.5毫米耳機插孔，支援 15W 有線及無線充電，而且也有反向無線充電的功能。

相機部分，Edge+ 使用和三星 Galaxy S20 Ultra 同款的 108MP 感光器，後置三鏡頭另外兩個分別是 8MP 的望遠鏡頭和 16MP 的超廣角相機，25MP 的自拍相機被藏在了螢幕左上角的開孔裡。Edge+ 的錄影解析度最高能到 6K，Motorola號稱能提供領先業界的防手震表現。

除了Motorola Edge+之外，Motorola 還推出另一款售價 599 歐元（約新台幣19,790元）的 Edge。他的螢幕大小不變，處理器則是採用Snapdragon 765，電池縮小到 4,500mAh 且拿掉了無線充電功能。相機部分，主鏡頭變成 64MP，8MP 的望遠鏡頭和 16MP 的超廣角相機不變，但只有 2X 變焦且沒有光學防手震。

Motorola Edge+將於5月14日在Verizon發售，Edge則將於今年夏季發布。