3、4年換新車…還可年存4成薪　財經主播神操作原因曝光！

圖文／鏡週刊

曾經被稱為最年輕氣象主播的王軍凱，在媒體圈18年，有些觀眾喜歡看他播氣象，有些觀眾對他總能在旅遊生活節目上提供高CP值方案，印象深刻。而私底下的王軍凱，因為記帳超過12年，不但精準花費、也抓漏調整消費習慣，因此就算有3個小孩要養育，照樣還是能夠年存4成薪養房和投資。

主播王軍凱是氣象專家，也是財經節目主持人，他大方分享投資經表示，自己剛出社會就養成定期定額買基金的習慣，婚後買房便是從基金提款200多萬元當頭期款，「最近這5、6年，我改買0050、0056 ETF，因為獲利比基金穩，變現也較快，只要手上有閒錢就買，不急著還房貸。」他解釋，像0056殖利率有約5%，而房貸利率僅1.5%，只要不買在貴的價位，就能賺到中間利差。

不僅投資穩，王軍凱更擅於精打細算，尤其他喜歡放假帶3個小孩四處露營，每年出國玩遍日本、紐西蘭等地，照樣還能存下4成薪水養房和投資，而這都要歸功於他記帳超過10年的老經驗，精準將大錢、小錢都花對地方。

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「軍凱不是摳門省錢的人，他每3、4年換一部新車，連維修費、保養費都精算過。」共事多年的節目製作人陳銘軒表示，這觀念顛覆他買一台車開10年的消費習慣，「軍凱認為，新車保固3年內不會花到太高的維修費，保養費也較便宜，且車子開3年就換仍然可以賣出好價錢。被他這麼一講，我也心動想效法了。」

「領死薪水就是要記帳存錢！」王軍凱透露，自己曾主持樂透開獎節目長達5年，當時每週都會小買50、100元彩券試手氣，但只中過一次2萬元獎金，整體下來是賠錢的，如今他沒有懷抱不切實際的發財夢，認為還是循規蹈矩記帳適合自己。

王軍凱理財小檔案 出生：1979年

現職：非凡新聞主播、台視氣象主播

學歷：台大大氣科學研究所

經歷：中視氣象主播

理財心法：勤記帳並且每週抓漏，精準將大錢、小錢都花對地方。



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