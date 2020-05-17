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國中會考成績單6/5寄出　當天早上8點搶先開放網路查詢

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▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲國中會考成績單6月5日寄出。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

109年國中教育會考今（17日）上午進行自然及英語科考試，因應防疫措施，今年英語聽力暫停施測，考試於中午11點30分順利結束。國教署表示，成績單將在6月5日寄出，為讓考生趕快知道結果，當天早上8點就會開放網路查詢。

全國試務會主任委員陳柏熹表示，因少子化影響，考生有逐年減少趨勢，今年考生總數20萬8753人，另大陸考場有292人，雖較108年報考人數減少，但闈內印卷分卷工作、考試試務執行程序等仍相當繁重且細微。今日考試結束後，全國每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，繼續進行讀卡、掃描、閱卷等工作。

請繼續往下閱讀...

全國試務會指出，今日各科缺考人數及到考率，自然2723人、98.7%；英語（閱讀）2546人，98.78%。考試違規情形，最多為於考試期間，隨身放置非應試用品（含妨害考試公平之用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品），其次為於考試說明時段內，提前翻開試題本，提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經制止後停止者。違規事件先由監試委員就現場情況做認定，必須經過各該考區試務會討論確定後，再送全國試務會召開違規處理會議討論核定。

▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲為讓考生趕快知道成績，6月5日早上8點就可上網查詢。（圖／教育部提供）

今日有2位考生於考試時間在試場內摘下口罩，經監試委員多次勸說並告知試場規則後仍拒戴口罩，因此監試委員依試場規則記錄其違規情形，後續將依程序提考區試務會及全國試務會討論處理。因發燒、呼吸道疾病進入「第二類備用試場」，昨天27位發燒考生，今天26位到考，皆於備用試場應考。今日新增7位發燒考生，2天累計34位，並啟用28間備用試場。因居家檢疫而無法應試的考生計有1人，將連同大陸考場考生，於5月30日、31日舉行補行考試。

國教署表示，國中教育會考各科試題及參考答案，今日下午1點後已公布於全國試務會網站及國中教育會考網站。考生或其就讀學校教師若對試題有疑義，可於5月18日上午8時至5月20日中午12時，依簡章所述填寫申請表辦理疑義釋復申請。

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲國中會考結束。（圖／記者許展溢攝）

另為因應社會大眾對於會考試題之關注，本年度解題教師之說明影片後續將於全國試務會網站及國中教育會考網站公告，提供考生參考。成績通知單會在6月5日寄發，為讓考生儘早得知考試結果，將於6月5日上午8時起開放網路成績查詢，考生可至國中教育會考網站和國中教育會考全國試務會網站查詢。

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