昨拒戴、今沒戴妥口罩考試！新北1男考生國中會考5科最慘恐「0分」

▲國中會考 。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

109年國中會考今（17日）第二天最後兩科自然、英文閱讀結束，新北市清水高中一名男學生昨天數學、國文和寫作測驗都刻意不戴口罩，今天兩科還是一樣，都被監考人員列為重大違規，5科恐怕全部零分。

國教署副署長許麗娟說，昨天口罩違規的學生，今天應試和昨天一樣不戴口罩，但監試人員都有經驗，現場沒影響其他考生。不過，外界認為昨天三科恐不計分，太嚴重了。許麗娟指出，整體學生應試相關規定都有考試規則，違反也有處理要點，目前相關違規都是監試人員現場登入的情形，不管今天或昨天，還是所有違規樣態，都會在明天開始透過全台各考區討論決議，看要如何處理個案情形，且最後還要經全國試務確認，強調過程都很嚴謹，一定會注意到考生權益。

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教育部次長劉孟奇表示，監試人員都會勸說，不是看到沒戴就違規，是考生將口罩摘下睡覺，以今天狀況，監試人員勸說三次，而且明確告知會違反規則，仍不肯戴上趴下睡覺，監試人員才會進行登記違規，後續依試場規則處理。

▲劉孟奇表示，監試人員都會勸說，不是看到沒戴口罩就算違規。（圖／教育部提供）



新北市教育局指出，今日該生都有戴口罩，只是未帶妥，說明以下三點：

一、有關新北考區昨日未戴妥口罩應試考生一案，今日該生應試有戴口罩進入試場，惟口罩露出口鼻，監試委員業告此舉恐有違規之問題，該生亦瞭解並配合於監視紀錄表簽名。

二、違規情形紀錄是由監試委員當場依實際情況紀錄，後續仍需要提至考區違規事項處理會議討論，其決議並需提至全國試務會召開之全國違規事項會議確認。新北考區將於下周一召開違規事項處理會議，所詢個案，是否計列違規尚待會議討論及決議。

三、本案已與該生國中學校輔導老師及家長取得聯繫，請其協助後續持續輔導及關心該生。