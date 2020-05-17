中國大陸傳疫情趨緩？　陳時中憂心：他們的訊息沒辦法很正確

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，中國大陸傳出疫情趨緩，但有專家認為恐有第二波疫情爆發風險。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，中國大陸很大，有些訊息沒辦法很即時性，所以沒辦法很確定，所以對他們的疫情狀況會比較嚴陣以待。

中國大陸傳出疫情逐漸趨緩，但仍陸續有地方出現群聚感染，該國專家也認為恐有第二波感染，似乎不能就此安因。陳時中也坦言，中國大陸地大物博，有些訊息都沒辦法很即時性，死亡跟確診案例都不斷在修正，因此相關訊息沒辦法很正確，所以相對來說，對中國大陸的疫情會比較嚴陣以待。

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另外，現階段國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾及業者力行「防疫新生活運動」，不分行業，重點就是保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，無法維持社交距離時，應戴口罩，業者可運用隔板將座位隔開或採取梅花座維持適當的安全距離。

陳時中進一步指出，出入各類場所，不分室內外皆要量體溫，隨時保持手部清潔，業者也應於入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，並採取「實名制」，確實執行人流管制及環境的清消。

而在酒店、舞廳、夜店等行業，陳時中提醒，只要依循相關防疫規範並盡到管理的責任，即能在有條件的情況下適度開放業者復業，各縣市政府確實執行業者復業相關評估與查核，落實監督工作。