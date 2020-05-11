詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

▲特警持破門槌攻門受阻。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

綽號「黑A」的徐姓男子，夥同妻子及陳姓男子在台中市西屯區一帶，租賃3處社區大樓開設詐欺機房，徐男老奸巨猾，在租屋處大門地板挖洞、增設約10公分長的門閂，拖延特警持破門槌攻入的時間，藉以破壞手機等證物，以躲避刑責，但檢警仍透過科技還原，查出徐等人的涉案證據。全案依詐欺、組織犯罪移送，徐與妻子、陳男等8人遭收押禁見。

刑事局中打第二隊於2月間獲報，綽號「黑A」的徐姓男子（36歲），涉嫌於2月間在台中市西屯區某社區租用大樓做為電信詐欺機房犯罪工作據點，並以假冒大陸公安手法詐騙大陸地區民眾牟取不法獲利。案經跟監蒐證，查出徐男與蔡姓妻子（36歲）及陳姓男子（38歲）等人，在西屯區一帶租有3處社區大樓，並找來多名同夥幫忙，籌組電信詐欺機房，且發現該電信詐欺機房仍在運作。

中打與台中市太平警分局、第六警分局、桃園市刑大、南投縣刑大等單位組成專案小組共同偵辦，並報請台中地檢署檢察官張聖傳指揮，於4月22日同步搜索上述3處詐欺機房，共查獲徐姓主嫌等10人，並當場查扣電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、手機、路由器（Wifi分享器）、金融機構存摺及提款卡等證物。

特警持破門槌攻堅徐經營的2處詐欺機房時，竟比以往多花了10多分鐘，才順利破門而入，進屋發現，徐嫌等人為了拖延檢警攻堅時間，特別在大門入口處挖洞，加裝鐵條門閂，藉以爭取時間，破壞手機等證據，以躲避刑責。

▲▼徐嫌等人為了拖延檢警攻堅時間，特別在大門入口處挖洞，加裝鐵條門閂，藉以爭取時間，破壞手機等證據。

雖然部分手機已遭破壞，但檢警仍透過科技還原，查出徐嫌等人的涉案證據，經初步清查，徐嫌等人自2月行詐迄今，已牟利人民幣40至50萬元（約台幣200萬元）。

全案警詢後，將徐嫌等涉案10人依組織犯罪、加重詐欺等罪移送台中地檢署，檢方複訊後，除2名成員以3萬、5萬交保外，徐嫌等8人犯罪嫌疑重大，有串滅證之虞，檢察官向台中地院聲請羈押禁見獲准。

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