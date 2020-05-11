　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

特警持破門槌攻門受阻。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

綽號「黑A」的徐姓男子，夥同妻子及陳姓男子在台中市西屯區一帶，租賃3處社區大樓開設詐欺機房，徐男老奸巨猾，在租屋處大門地板挖洞、增設約10公分長的門閂，拖延特警持破門槌攻入的時間，藉以破壞手機等證物，以躲避刑責，但檢警仍透過科技還原，查出徐等人的涉案證據。全案依詐欺、組織犯罪移送，徐與妻子、陳男等8人遭收押禁見。

刑事局中打第二隊於2月間獲報，綽號「黑A」的徐姓男子（36歲），涉嫌於2月間在台中市西屯區某社區租用大樓做為電信詐欺機房犯罪工作據點，並以假冒大陸公安手法詐騙大陸地區民眾牟取不法獲利。案經跟監蒐證，查出徐男與蔡姓妻子（36歲）及陳姓男子（38歲）等人，在西屯區一帶租有3處社區大樓，並找來多名同夥幫忙，籌組電信詐欺機房，且發現該電信詐欺機房仍在運作。

中打與台中市太平警分局、第六警分局、桃園市刑大、南投縣刑大等單位組成專案小組共同偵辦，並報請台中地檢署檢察官張聖傳指揮，於4月22日同步搜索上述3處詐欺機房，共查獲徐姓主嫌等10人，並當場查扣電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、手機、路由器（Wifi分享器）、金融機構存摺及提款卡等證物。

特警持破門槌攻堅徐經營的2處詐欺機房時，竟比以往多花了10多分鐘，才順利破門而入，進屋發現，徐嫌等人為了拖延檢警攻堅時間，特別在大門入口處挖洞，加裝鐵條門閂，藉以爭取時間，破壞手機等證據，以躲避刑責。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼徐嫌等人為了拖延檢警攻堅時間，特別在大門入口處挖洞，加裝鐵條門閂，藉以爭取時間，破壞手機等證據。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

雖然部分手機已遭破壞，但檢警仍透過科技還原，查出徐嫌等人的涉案證據，經初步清查，徐嫌等人自2月行詐迄今，已牟利人民幣40至50萬元（約台幣200萬元）。

全案警詢後，將徐嫌等涉案10人依組織犯罪、加重詐欺等罪移送台中地檢署，檢方複訊後，除2名成員以3萬、5萬交保外，徐嫌等8人犯罪嫌疑重大，有串滅證之虞，檢察官向台中地院聲請羈押禁見獲准。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

台中男騎車搖晃遭攔查　嚇到腿軟求警「不要抓我」！酒測值0.9

快訊／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」　濃黑煙漫天…警消急救

ET快訊
李毓芬母親節「牽小孩」被拍！彎腰蹦出「超巨北半球」激辣
40多歲男「無慢性病史」裝1個月葉克膜仍不治　妻也確診已出院
快訊／新冠肺炎再1人死亡！　案197多重器官衰竭不治
LIVE／再+0？疫情緩台大教授建議「再觀察1周」　指揮中心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山老鼠分工精細「前導車護航」　桃園宜蘭盜伐24次！變賣500公斤珍貴林木

快訊／高市府「防疫實名制」餐廳生意掉6成　老闆跳樓輕生幸被妻子拉住

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定

熱褲妹50萬買2隻勞力士　錶商清點現金氣到吐血！只有上下兩張是真鈔

太魯閣「野溪洗澡、倒啤酒」惹議…網怒轟：想紅喔！民宿老闆回應了

女兒放學目睹「家遭搬空」　人妻被迫分居16年掰了家暴夫

中壢火車站商圈移工酒後大亂鬥　網諷：站前盃外籍人士參賽

獨／「黑道太子爺」擁4億債權收不回！80歲賭神父中風...淚看獨子慘淪「賊仔咖」

屁孩探友遭拒...囂張朝派出所丟擲燃燒中信號彈！聚眾施強暴脅迫罪起訴

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

山老鼠分工精細「前導車護航」　桃園宜蘭盜伐24次！變賣500公斤珍貴林木

快訊／高市府「防疫實名制」餐廳生意掉6成　老闆跳樓輕生幸被妻子拉住

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定

熱褲妹50萬買2隻勞力士　錶商清點現金氣到吐血！只有上下兩張是真鈔

太魯閣「野溪洗澡、倒啤酒」惹議…網怒轟：想紅喔！民宿老闆回應了

女兒放學目睹「家遭搬空」　人妻被迫分居16年掰了家暴夫

中壢火車站商圈移工酒後大亂鬥　網諷：站前盃外籍人士參賽

獨／「黑道太子爺」擁4億債權收不回！80歲賭神父中風...淚看獨子慘淪「賊仔咖」

屁孩探友遭拒...囂張朝派出所丟擲燃燒中信號彈！聚眾施強暴脅迫罪起訴

打破偶像參賽紀錄！《蒙面歌王》6連勝「一開口就知是誰」

舒蘭爆13例聚集感染「緊急封城」　陸中央派專家督軍「進入戰時狀態」

【廣編】「國民學姊」王淨　為「大蘋果蘇打」獻聲

停紅燈重機可否鑽車縫？ 網喊：駕駛人心態較重要

中職／512護師節快樂！聯盟推防疫用球再度領先全球

國外病例想送台灣治療　張上淳揭無法獨善其身：需長久作戰靠疫苗

981線三鶯捷運先導公車試辦　議員蘇泓欽爭取延駛鳳鳴地區

直擊／滴妹手搖飲開幕2日改發「樹懶」號碼牌　最快1小時半能喝到

學女星私房保養術！簡嫚書愛「油霜混用」，多一步讓肌膚透出光

央行2000億融通貸款已核准近1.7萬戶　金額達121.4億元

帶超性感女友回家見長輩！ 直接逼婚喊「我有了」嬤驚嚇：母湯

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

直播主闖高雄鬼屋　竟聽見「嗯～」喘息

嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑

逆向開上百齡橋　害5傷後棄車逃

國道5歲童遭甩出車外　警曝關鍵原因

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

生蠔店老闆以偷拍紓壓！短裙妹點餐遭洩底

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

更多熱門

相關新聞

合成玻璃誆珠寶詐500萬！瞎扯「是藝術品」

合成玻璃誆珠寶詐500萬！瞎扯「是藝術品」

台北1名貴婦簽約2000萬加入東區1間服飾店會員，本以為可以買到便宜珠寶和衣服，繳了500萬元買到10多顆珠寶後，拿去給專家鑑定，發現竟然是毫不值錢的合成玻璃，吳姓老闆娘辯稱賣的不是珠寶，是有收藏價值的藝術品，台北地檢署檢察官認定成本與售價過於懸殊，7日以詐欺等罪起訴吳姓女老闆和員工。

「撐竿跳之父」夫妻爆惡意倒會欠千萬

「撐竿跳之父」夫妻爆惡意倒會欠千萬

網民發起5區快閃突襲....揚言「放炸彈」 港警地鐵站攔查嚴防

網民發起5區快閃突襲....揚言「放炸彈」 港警地鐵站攔查嚴防

竹科夫妻574萬古董　4個字天堂變地獄

竹科夫妻574萬古董　4個字天堂變地獄

輪椅黃琪騙口罩遭收押…竟「站起來了」！

輪椅黃琪騙口罩遭收押…竟「站起來了」！

關鍵字：

詐欺中打特警

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面