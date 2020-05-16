金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

▲金門縣15日挖出一枚823炮戰未爆彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣金寧鄉伯玉路二段，一家連鎖超商旁15日正在施作工程，一名林姓挖土機駕駛意外挖出一枚未爆彈，因不知如何處置，竟在沒有任何防護的狀況下，自行載到金防部報繳，林姓男子朋友得知後，趕緊連絡金防部攔車處置，所幸這枚未爆彈的引信已毀損，並沒有危險性。

林姓挖土機駕駛表示，15日下午5點多在施做水溝挖設的工程，期間挖出一枚未爆彈，因為不知道金防部未爆彈處理小組的電話，所以就在下班時，將未爆彈放在貨車上的挖土機挖斗中，且完全沒有任何防護措施，就打算自行載運到金防部報繳，大膽行徑把朋友給嚇傻，沿途追車2公里多，終於在雙瓊路口成功攔下林姓駕駛，並將車停在路邊，等候未爆彈處理小組前來處理。

▲林姓駕駛將未爆彈放在挖土機挖斗。（圖／記者林名揚翻攝）

未爆彈處理小組據報後立即趕到現場，人員穿著防彈裝備後，前往確認未爆彈外觀及危險性，以防爆毯將這顆未爆彈移至軍車上，總算解除一場虛驚。

未爆彈處理小組表示，這顆未爆彈為105公厘砲彈，應該是823砲戰時期留下的，目前尚無法判斷飛彈來自是大陸或是台灣，彈體外觀嚴重鏽蝕，火藥和引信還在，不過引信已損毀，無危安顧慮，後續依廢彈銷毀。

軍方建議，民眾若發現未爆彈，千萬不要自行移運，可聯絡軍方未爆彈處理小組到場判斷處置。

▲未爆彈處理小組到場協助。（圖／記者林名揚翻攝）