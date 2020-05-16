見證高雄是民主城市！罷韓團高舉「2萬黃絲帶海」塞爆　駁二現場曝光

▲民眾高舉黃絲帶喊口號。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃子倩、洪正達、吳奕靖／高雄報導

6月6日罷韓投票倒數計時，Wecare16日大舉發放黃絲帶，廣邀市民朋友一起罷韓，經過統計，光一天就發出近2萬條黃絲帶，到傍晚6點6分時，拿到黃絲帶的民眾一起高舉絲帶，高喊口號，強調自己當天一定會去參與罷韓投票，場面十分熱鬧。

▲民眾領完黃絲帶，紛紛走到貨櫃前集合。（圖／記者吳奕靖攝）

傍晚6點6分喊完口號之後，Wecare發言人尹立簡單發言「我們台灣的民主走到今天，怎麼會出現這樣的市長，我們真的很難想像，我們6月6日，我們就是站出來投下我們的罷免票，我們見證我們高雄是一個民主的城市。」

人也在現場的高雄氣爆自救會會長陳冠榮也說「我挺身而出面對所有的霸凌，面對所有的抹黑，出來跟我們所有的高雄人站在一起，我們勢必要給所有的高雄人一個更好的高雄，我想我們6月6日，我們所有人都會一起站出來，堅定罷韓，我們那天一定會去投票，我們需要的只有那天的勇敢，我們一年多來，接近兩年，我們高雄人已經受夠太多的辛苦，我想我們高雄人就是在那天，我們展現出我們的勇敢。」

▲民眾領完黃絲帶，綁法多元特殊，連毛小孩也被高舉上陣。（圖／記者吳奕靖攝）

民眾拿到黃絲帶後，各自發揮創意，使用不同的綁法，看起來十分吸睛！但最顯眼的可能就是這位帶著禿頭頭套的先生，他身穿韓國瑜常穿的藍色上衣搭配黑色西裝褲，現場扮演起韓國瑜，手上還拿著下台的標語，不僅站上梯子，要大家一起領黃絲帶，甚至還爬到樹上，吸引不少路過民眾拍照。

▲民眾穿藍襯衫配黑褲扮韓國瑜，高舉下台標語。（圖／記者黃子倩攝）

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