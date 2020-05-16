北北基17縣市防豪大雨！台南大雷雨警戒　輕颱黃蜂加速逼近

▲氣象局說明颱風「黃蜂」動態。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今年第一號颱風「黃蜂」逼近，於11:30正式發布海上警報，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近。氣象局表示，巴士海峽與台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）航行與作業船隻要嚴加戒備。

颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，氣象局15:35發布豪雨特報，今日新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣山區及宜蘭縣、南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區、雲林至臺南地區、屏東、花蓮、臺東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。另外，氣象局15:41也針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

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根據最新氣象資料顯示，黃蜂14時的中心位置在北緯 18.5 度，東經 120.0 度，即在鵝鑾鼻的南南西方約 390 公里之海面上，以每小時14轉18公里速度向北轉東北進行，近中心最大風速每秒 18 公尺（約每小時 65 公里），相當於 8 級風，瞬間最大陣風每秒 25 公尺（約每小時 90 公里），相當於 10 級風。

受颱風外圍環流影響，臺灣西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海將有長浪發生，東南部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海地區將有較強陣風及較大風浪，前往海邊活動請注意安全。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局提供）

氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局持續針對黃蜂發布海上警報，預計明日中午、下午距離台灣附近海面最近，巴士海峽的風浪增強，東南部海面需加強警戒。

伍婉華表示，目前暴風圈往海面上移動，若向北移動，不排除碰觸到陸地的機會，至於台灣本島明日有可能發生強降雨，氣象局將持續即時偵測，發布警戒通知。

伍婉華表示，隨著颱風外圍環流靠近，沉降作用持續影響，西半部天氣炎熱，今日嘉義、台南、高雄、屏東出現36度高溫，今日屏東也出現37.4度的高溫。

▲輕度颱風黃蜂路徑。（圖／氣象局提供）