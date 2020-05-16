輕颱黃蜂腳步加快！北轉「明影響最大」　各地都有雷陣雨

▲氣象局說明颱風「黃蜂」動態。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

今年第一號颱風「黃蜂」逼近，氣象局已於今（16日）上午11時30分正式發布海上警報，目前警戒區域包括巴士海峽、東南方海面，黃蜂明日最靠近台灣，而明日東部、南部有陣雨或雷雨，大台北地區與山區也有午後雷雨。

黃蜂17時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 120.0 度，即在鵝鑾鼻的南南西方約 320 公里之海面上，以每小時10轉19公里速度向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒 18 公尺（約每小時 65 公里），相當於 8 級風，瞬間最大陣風每秒 25 公尺（約每小時 90 公里），相當於 10 級風。氣象局指出，黃蜂暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及臺灣東南部海面構成威脅，航行及作業船隻應嚴加戒備。

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氣象局表示，受外圍環流影響，西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，明日下午起至18日清晨，東北部沿海地區及綠島、蘭嶼將有9到10級強陣風，明日西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫發生的機率。

▲黃蜂路徑圖。（圖／氣象局提供）

根據氣象局預報，明日颱風或其外圍環流影響，台灣東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，東北部、南部地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後大台北地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，「黃蜂」以偏北北東往東北方向行進，經過台灣東南部海面，持續往東北加速移動。目前東南部海面、巴士海峽已出現較大風浪，其他地區風浪也有增強，恆春半島、東半部、西南部海面將有強陣風與長浪。

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

伍婉華表示，今日受到颱風外圍環流與午後對流雲系發展影響，全台各地出現明顯降雨，嘉義、台南、南投局部地區時雨量甚至超過100毫米，目前部分地區仍有雨勢，除了新竹到彰化與高雄平地外，其他各地都有機會下大雨，尤其宜蘭、新竹以北、南投與嘉義山區有豪雨。

伍婉華表示，黃蜂明日最接近台灣，預計今晚到明日整天，花東地區會有短暫陣雨與雷雨，也可能出現局部大雨，東北部、南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區則可見陽光，天氣炎熱，西半部高溫約33到34度，其中台南、高雄近山區與河谷地區有36度以上高溫。