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「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

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▲高雄港出現迷航小虎鯨，救援單位想辦法協助 。（圖／海保署提供）

▲高雄港出現迷航小虎鯨，救援單位想辦法協助 。（圖／海保署提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄港出現迷途的小虎鯨，而且這一待就是10天，數量還從原本的6隻變成了7隻，為了幫助牠們回到大海，所以現在海洋保育署決定採取用鎮定器具來撈捕後，運送到外海野放。

這群迷航的小虎鯨是在4日的時候被人發現在高雄港的99號以及100號碼頭附近，經過12天的觀察，透過專家及獸醫們評估，16日目擊7隻小虎鯨，3隻活力正常，2隻活力尚可，另外2隻漂浮時間較長。雖然救援人員想藉由小船嘗試接近，但是發現牠們對食餌誘引無反應，至少可以靠近其中3隻。

為了搶救小虎鯨，救援小組開會討論，最後決定認為100碼頭附近四週為水泥堤岸，利用船隻噪音或音牆等方式，會造成回音反射，無法讓小虎鯨有方向感，也容易緊迫，因此排除以聲音驅趕。初步共識仍將持續密切觀測，倘可能，就近撈起較脆弱的個體。至於撈捕方法，初步排除餌料麻醉，由高雄市海洋局協調獸醫及動保人員及鎮定器具。

▲高雄港出現迷航小虎鯨，救援單位想辦法協助 。（圖／海保署提供）

▲高雄港出現迷航小虎鯨，救援單位想辦法協助 。（圖／海保署提供）

等待人員器具整備妥當，規劃以小船接近，針對可接近個體鎮定後，以人員保定、上岸，並視狀況採人道安寧處理或移送外海異地野放。另外，也請救援團隊及水中救難人員，展開水中作業整備，隨時待命，而中鋼及高雄市海洋局配合船舶備。高雄港內的各單位維持緩慢啟動及勿騷擾原則，惟倘發布海警，將暫停行動。

▲高雄港出現迷航小虎鯨，救援單位想辦法協助 。（圖／海保署提供）

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