　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

消滅耗能廣告！Chrome將限制廣告消耗資源　助用戶延長電池壽命

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像）

▲ Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像）

記者李瑞瑾／綜合報導

Google表示，正在更新其Chrome瀏覽器，阻擋消耗過多流量或是CPU空間的廣告，以延長電池壽命。

Google周四在其Chromium部落格上發表一篇文章中說道，它們發現一小部分廣告會占用過多的設備資源（例如電池和網路數據），而用戶卻不知道。例如那些開採加密貨幣、編碼不良或未針對網路使用情況進行優化的廣告，都可能會耗盡電池壽命、消耗網路流量，並浪費金錢。

因此，Google已決定，在那些占用資源的廣告出現於用戶的頁面之前，將限制展示廣告可以使用的流量。若超過限制門檻，廣告的框架將導引到錯誤頁面，該頁面將告訴用戶「廣告已消耗過多資源」

Google表示，它的目標是那些消耗過多CPU，或網路用量比其他廣告高99.9％的廣告。更新後，這些廣告將只能在30秒的時間內使用4MB的網路數據或使用CPU 15秒。 Google指出，雖然只有0.3％的廣告超過了這門檻，但它們佔用了Chrome廣告使用的網路數據的27％和CPU使用率的28％

Chrome產品經理Marshall Vale表示，預計該更新將於8月底推出。 Vale補充，此次更新的目的是為廣告創建者和工具供應商提供適當的時間來準備，並將這些門檻併入他們的設計當中。

另外，Vale指出，為了幫助廣告客戶了解這種干預對其廣告的影響，可以查詢Google報告以了解Chrome卸載了哪些廣告。

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

消滅耗能廣告！Chrome將限制廣告消耗資源　助用戶延長電池壽命

微軟逐步淘汰32位元Windows 10　新機將全面搭載64位元版本

號稱史上最強iPad Pro開賣　電信三雄資費、優惠方案一次看！

全面退出VR？三星終止Samsung XR服務並下架app、刪除VR內容

宅起來救經濟！　倒數5天 Switch再推4款新遊戲

HomePod今早官網一度斷貨！　傳供應鏈出了問題

蘋果釋出Safari技術預覽版更新　修復漏洞及改進性能

IEA仍預計2020年石油需求創歷史最大降幅　但解封有助緩跌勢

傳蘋果進攻iPad平價市場！將推10.8吋iPad和9吋iPad Mini

蘋果收購虛擬實境新創公司NextVR　為自家VR設備鋪路

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

消滅耗能廣告！Chrome將限制廣告消耗資源　助用戶延長電池壽命

微軟逐步淘汰32位元Windows 10　新機將全面搭載64位元版本

號稱史上最強iPad Pro開賣　電信三雄資費、優惠方案一次看！

全面退出VR？三星終止Samsung XR服務並下架app、刪除VR內容

宅起來救經濟！　倒數5天 Switch再推4款新遊戲

HomePod今早官網一度斷貨！　傳供應鏈出了問題

蘋果釋出Safari技術預覽版更新　修復漏洞及改進性能

IEA仍預計2020年石油需求創歷史最大降幅　但解封有助緩跌勢

傳蘋果進攻iPad平價市場！將推10.8吋iPad和9吋iPad Mini

蘋果收購虛擬實境新創公司NextVR　為自家VR設備鋪路

短腿基飛撲健身爸！　化身毛教練穩坐「VIP位」融化2萬網　

獠次郎／來台東還在吃池上便當？來點別的吧！

台南市溫泉協會轉型培訓課程成果發表　黃偉哲期許溫泉旅遊更添知性風采

廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」　環保局：是民眾檢舉

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

國中會考考場為考生加油　黃偉哲贈鳳梨汁感謝試務團隊部署考場防疫

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

3C家電熱門新聞

2020第一季最熱賣安卓手機是它

宅起來救經濟！　倒數5天 Switch再推4款新遊戲

快更新！9項Windows 10漏洞恐致「終極攻擊」

iPad Pro 2020快速動手玩

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

三星全面退出VR

iPhone 12 轉起來？　外媒驚曝Apple摺疊機概念片...果粉反應兩極

號稱史上最強iPad Pro開賣　電信三雄資費、優惠方案一次看！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

微軟逐步淘汰32位元版本Windows 10

Apple Watch 變醫療檢測神物？　未來不需血壓針臂帶可直接測血壓

消滅耗能廣告！Chrome將限制廣告消耗資源　助用戶延長電池壽命

傳蘋果進攻iPad平價市場！將推10.8吋iPad和9吋iPad Mini

Apple Store應用新增「深色模式」！　即日起開放版本更新

更多熱門

相關新聞

道奇蛇王挑釁「散步中」愛快休旅

道奇蛇王挑釁「散步中」愛快休旅

Alfa Romeo（愛快羅密歐）5月初剛發表2020年式的Giulia Quadrifoglio以及Stelvio Quadrifoglio性能車型，近日更推出新年式的廣告，只見影片中與Stelvio QV一同現身，且較量意味濃厚的竟是已停產的Dodge（道奇）蛇王Viper，令人期待雙雄可以擦出什麼樣的火花。

Lo-Fi翻版？北市府廣告爆抄襲

Lo-Fi翻版？北市府廣告爆抄襲

蘋果谷歌「肺炎追蹤技術」又遇阻礙！　歐盟、美國猶他州另有考量

蘋果谷歌「肺炎追蹤技術」又遇阻礙！　歐盟、美國猶他州另有考量

Android及Web版Google Play Store一度當機　現已修復

Android及Web版Google Play Store一度當機　現已修復

Google Chrome將推出「分頁群組」功能

Google Chrome將推出「分頁群組」功能

關鍵字：

Chrome廣告Google

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

《夫婦的世界》倒數2集GG了！「2劇情橋段」踩地雷

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面