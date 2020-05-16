消滅耗能廣告！Chrome將限制廣告消耗資源　助用戶延長電池壽命

▲ Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像）

記者李瑞瑾／綜合報導

Google表示，正在更新其Chrome瀏覽器，阻擋消耗過多流量或是CPU空間的廣告，以延長電池壽命。

Google周四在其Chromium部落格上發表一篇文章中說道，它們發現一小部分廣告會占用過多的設備資源（例如電池和網路數據），而用戶卻不知道。例如那些開採加密貨幣、編碼不良或未針對網路使用情況進行優化的廣告，都可能會耗盡電池壽命、消耗網路流量，並浪費金錢。

因此，Google已決定，在那些占用資源的廣告出現於用戶的頁面之前，將限制展示廣告可以使用的流量。若超過限制門檻，廣告的框架將導引到錯誤頁面，該頁面將告訴用戶「廣告已消耗過多資源」。

Google表示，它的目標是那些消耗過多CPU，或網路用量比其他廣告高99.9％的廣告。更新後，這些廣告將只能在30秒的時間內使用4MB的網路數據或使用CPU 15秒。 Google指出，雖然只有0.3％的廣告超過了這門檻，但它們佔用了Chrome廣告使用的網路數據的27％和CPU使用率的28％。

Chrome產品經理Marshall Vale表示，預計該更新將於8月底推出。 Vale補充，此次更新的目的是為廣告創建者和工具供應商提供適當的時間來準備，並將這些門檻併入他們的設計當中。

另外，Vale指出，為了幫助廣告客戶了解這種干預對其廣告的影響，可以查詢Google報告以了解Chrome卸載了哪些廣告。