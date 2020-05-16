恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

▲施景中表示，孩子深邃的瞳孔裡，似乎藏著熟悉的靈魂，（圖／翻攝自施景中臉書）

圖、文／CTWANT

大家還記得恐龍女孩綺綺嗎？她患有先天性心臟病，但仍以積極樂觀的態度面對挑戰，雖然最後不敵病魔離世，但親手創作的LINE貼圖「綺綺的恐龍綺想世界」溫暖了每個人的心。當時的主治醫師施景中近日在臉書透露，綺綺的父母帶著新生兒拜訪，看著孩子深邃的瞳孔，眼淚差點掉出來，「小菩薩，你回來了。」

台大醫院婦產科醫師施景中當年是負責接生綺綺的醫生，之後綺綺媽媽再度懷上兒子，也是由他負責接生。施景中回想起綺綺走的那天，「我接到她媽媽的訊息，趕到醫院見綺綺最後一面。為了讓她在黃泉路不要害怕驚慌，我在加護病房裡，提醒她菩薩會和她一路相伴。和她說這最後幾句話時，她雖然已經彌留，她聽到我的聲音，心電圖又短暫恢復訊號，在家人和我面前，綺綺流下最後一滴淚，然後再度離開在塵世中的我們。」

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2019年，綺綺媽媽再度懷孕，大約在4個月大時，她清楚夢到綺綺背著書包要回來；夢境中媽媽詢問，「要不要去接妳。」綺綺很勇敢地說，「我自己回來就好。」這個夢境延續到媽媽產後的第7天，綺綺媽媽清晰夢見，綺綺背著書包站在門口說「媽媽，我回來了」。

施景中說，「我知道綺綺回來了，但佛家說菩薩有隔胎之迷，何況我們凡人？我不確定綺綺這一輩子是否還記得上輩子的事，爸媽也從沒有想要用綺綺的身份來對待這個嶄新的生命。」

到了孩子出生後6個月，綺綺的父母帶著男嬰來拜訪。施景中開口跟父母寒暄，「他，應該已經忘掉我是誰了。」就在此時，被爸爸抱著的男嬰，眼睛突然亮起來，專注的看著他；施景中表示，孩子深邃的瞳孔裡，似乎藏著熟悉的靈魂，瞬間眼淚差點掉出來，接著伸手把小孩抱在懷裡，「小菩薩，你回來了。」

施景中透露，想到藏文文獻中，當去世的高僧弟子和侍者找到前世上師的轉世時，總是淚眼婆娑、激動不已，自己當下就是這個心情；西方有忘川水，東方有孟婆湯，讓黃泉路上的人喝下去，忘卻活著時的喜怒哀樂，乾乾淨淨，重新進入輪迴，沒想到綺綺還記得他。

最後寶寶到了門口，又再回過頭看施景中。這一幕讓施景中又開心、又感傷，「那姿態，怎麼會是一個6個月大的小孩呢？想著綺綺過世那一天，眼淚終於忍不住滴下來，或許有人不信，只因你們沒碰過。綺綺，你真的回來了。」

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