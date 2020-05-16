▲交換生深夜機車拋錨不知所措！龜山暖警積極主動援助。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

33歲的阮姓越南籍交換生，日前騎機車在桃園市龜山區萬壽路二段與東萬壽路口，機車突然拋錨，因適值深夜，機車行都已打烊，正苦惱之際，幸有巡邏警經過發現，在暖警協助下通知機車行老闆到場協助，為阮生解困。阮生表示，騎機車深夜拋錨在僻靜山區道上，看見暖警協助，宛如遇到活菩薩，16日送上越南食品致謝經警婉謝。

▲阮生感謝暖警協助，直稱遇到活菩薩。（圖／翻攝自網路）

龜山警分局指出，該局龜山派出所員警李柏儒、葉姿紋、於日前執行夜間20-22時巡邏勤務之際，約21時50分巡經萬壽路二段與東萬壽路口，發現一男子獨自推著機車，遂上前關心查看，原來是阮姓越南籍交換生，機車突然拋錨動彈不得，無論怎麼發動機車就是無法啟動，而深夜機車行都已關門推著機車苦惱不知如何是好？

經員警試著發動催油確定是皮帶斷裂造成，員警聯繫管區機車行老闆趕到現場檢視機車，確定皮帶斷掉造成引擎空轉，先將機車載回，翌日叫貨修理。警方了解，阮姓學生(33歲)目前就讀蘆竹區某大學中文系三年級，因為到新北市找同鄉聊天及購買家鄉食品，晚上返回桃園蘆竹區租屋處，途徑龜山區突然機車動彈不得，感謝遇到暖警協助，為他解困。

龜山派出所所長馮理澤表示，主動為民服務是警察工作的一環，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，秉持同理心充分發揮了警察助人的精神，適時為民伸出援手，讓外國交換生感受到台灣警察是充滿滿滿的人情味，成功的一次國民外交。

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