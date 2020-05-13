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懷疑女友劈腿　他夜奔小王家「猛譙6字經+對空狂開6槍」

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▲▼有民眾深夜買消夜，竟發現男子先朝民宅怒噴六字箴言，又狂開六槍後離去。（圖／民眾提供）

▲男子朝民宅怒噴六字箴言、狂開六槍，到案後辯懷疑女友劈腿，才到疑似小王的家門口洩憤。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

北市10日凌晨時分，1名男子駕車到和平西路三段巷弄內，先對民宅怒嗆「六字真言」，吃消夜路過的民眾見狀拿出手機錄影蒐證，男子心有不甘，隨即還掏出疑似槍枝的東西對空狂開6槍後離去，警方事後追查男子到案供稱，懷疑女友劈腿，才到小王家門口開槍洩憤。

據了解，1名男子在10日凌晨2時許，獨自駕車跑到和平西路三段382巷內，先朝著民宅怒嗆「x你娘老xx」，然後接著掏出疑似槍枝的東西對空鳴槍，開了4槍後要朝民宅再度嗆聲，隨即補上2槍後上車離開，警方獲悉後展開追查，事後帶回23歲的楊姓男子到案。

▲▼男子朝民宅怒噴六字箴言、狂開六槍，到案後辯懷疑女友劈腿，才到疑似小王的家門口洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子遭警方逮捕，並主動交出當時犯案的道具槍，訊後依照恐嚇公眾罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子向警方供稱，因為與女友吵架，而且懷疑女友劈腿，才會循線找到「疑似小王」的家門口嗆聲，楊男也將當時用的道具槍交給警方，警方確定無殺傷力，訊後依照恐嚇公眾罪嫌送辦。

當時路過民眾指出，發現男子正對著大樓不斷咆哮且怒斥髒話，躲在一旁不敢靠近，拿出手機當場錄影搜證，卻發現對方竟然直接對空狂開6槍，目前轄區警方也正積極了解案發狀況，以釐清男子開槍動機。

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