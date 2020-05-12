百人用Zoom拍裸照！醫護人員也響應　名攝影師：記錄獨特的時刻

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國知名裸體攝影師斯潘塞.圖尼克（Spencer Tunick）在4月時，發起了在視訊軟體「Zoom」上捕捉裸體的行動，他透過20分鐘的通話時間，邀請各國、各年齡層的模特兒戴上口罩並擺出不同的姿勢，以獨特的方式記錄這些受新冠肺炎影響的時刻，而在紛紛響應的志願者中，醫護人員竟也不乏。

據《每日郵報》報導，多國民眾都因新冠肺炎而被迫待在家，因此擅長拍攝大規模裸體人物照的圖尼克發起了一項特別的活動，他透過「Zoom」來拍攝模特兒在家的裸體照片。除了目前已經對外公開9人、25人的裸照作品，現在同時也在進行排練「Stay Together Apart」的項目，屆時將有100名志願者響應。

現年29歲的內衣業經理李.史密斯（Lee Smyth）也有報名這次拍攝裸體行動，她認為這樣的方式「將捕捉我們所有人所經歷的非常不尋常的時光」。事實上，這並不是她首次參與拍攝，早在2018年時，她也曾與549人一同於墨爾本進行大規模拍攝。

圖尼克透過了20分鐘的視訊通話期間，請來自法國、墨西哥、黎巴嫩、丹麥等國家的模特兒戴上口罩，並擺出不同的姿勢，透過視訊電話，不必點擊相機的快門，只要用截圖的方式進行即可。圖尼克表示，這個想法是源於自己被隔離在家的時候，「我希望人們脫下衣服並與自己的朋友一起做自己的衣服」。

圖尼克還透露，在多達100名的志願者中，竟有不少人是醫護人員，他們將在下班後，抽出時間熱烈響應。圖尼克表示，「18歲以上的任何人，所有體型、所有種族。新冠肺炎影響著我們所有人，我希望我的作品能代表這獨特的時刻」。