陸兩會拒「臨時入京採訪」　僅500多名在京中外媒體受邀

▲2020年大陸兩會，人大、政協開會模式改為視訊直播。（2019資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

考量疫情防控，加上吉林疫情升溫，大陸量會控管更嚴格。人大官網昨（15日）發布最新中外記者新聞採訪概況與最新調整。今年的兩會在新聞安排上，除了三大官媒，另外只邀請部分在京的中外記者採訪，不邀請臨時來京採訪的境外記者。所有新聞型式採取視訊會議、電視直播、指定網站圖文直播，徹底降低面對面採訪接觸。

▲今年大陸兩位不安排人民大會堂受訪，減少面對面接觸。（2019年資料圖／記者陳政錄攝）

根據人大官網指出，考量世界疫情擴散尚未得到有效控制，大陸面臨境外輸入、防境內反彈情勢。大幅調整兩會採訪模式，主要通過網路、視頻、書面等方式進行採訪。兩個會議的各次全體會議將作電視直播或網路圖文直播。

今年所有新聞發佈會、記者會、代表通道、委員通道、部長通道等活動，場次和舉辦方式有所調整，數量適當精簡，全部採取視頻進行，電視直播或網路圖文直播。人大、政協新聞中心也為中外記者提供視訊服務，各新聞中心網頁將發布及時、動態議日程和議程、活動安排、會議。

▲往年兩會上千名記者採訪明星政協，今年不會有追趕跑跳碰情景。（2019資料圖／記者任以芳攝）

今年大陸兩會創下許多史上第一次，首先延後開會時間；縮短會期從21日到28日，從以往14天縮短到只有八天時間。另外，陸媒加上中外記者採訪名額超過千人以上，也限縮剩下500多人採訪，包含三大官媒新華社、央視、人民日報，外加部分長期駐京外國媒體。據了解，光是大陸其他省級媒體，以往上會的媒體團至少約50、60人，這次縮減到十人以內。

▲大陸十三屆全國人大常委會第五十三次委員長會議11日下午在北京舉行，由栗戰書主持。（圖／新華社）

另外，人大官網指出，十三屆全國人大常委會第十八次會議5月18日在北京舉行，「這次會議一項重要任務是為即將舉行的十三屆全國人大三次會議作準備。」由人大委員長栗戰書會議建議，主要審議內容有，大陸全國人大常委會工作報告稿，議程草案的議案、主席團和秘書長名單草案的議案以及列席人員名單草案的議案，審議有關任免案。

