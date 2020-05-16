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【黃寶慧】慧眼看天下／520前美艦穿越台灣海峽　印太司令部喊增6千億軍費！？　中情局絕密網攻武器　曼哈頓計畫2.0！？

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新聞節目中心／綜合報導

下星期就是超級政治周，包括總統蔡英文520的就職典禮、世界衛生大會和中國大陸的兩會，都即將登場，而在這個敏感時刻，美軍先是多次派遣B-1B轟炸機到台海周圍，隨後麥克坎貝爾號驅逐艦，也由北向南航經台灣海峽，這些頻頻動作代表著什麼？而美國印太司令戴維森在報告中提出，要求2021-2026年間的軍費要大增201億美元（約新台幣6030億），為了增加雷達和戰斧巡弋飛彈等系統，這樣撒下重金的軍事部署，又是為了什麼？日前美國指控中國大陸，正透過網路攻擊方式，要竊取美方在新冠肺炎疫苗及療法上的成果，引發了中方強力反彈；美國中情局也傳出有個駭客組織，已經針對大陸進行了長達11年的滲透，還揭露了重要的核心武器「Vault7（穹窿7）」，美方又是如何透過它發動攻擊的呢？另外美國為了控制疫情，川普表示他將親自主導「曲率極速行動」，企圖壓縮開發疫苗的時間，稱為「曼哈頓計畫2.0」，這又是個怎麼樣的構想呢？《慧眼看天下》第98集，邀請到政大國關中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。

▼美軍「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號，航經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號，航經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

WHA將登場! 各國聲援挺台灣參與
世界衛生大會（WHA）下周一即將登場，但台灣卻遲遲沒收到與會邀請函，國際間挺台聲浪高漲，超過10個國家向世界衛生組織（WHO）提案，讓台灣參與大會，WHO日前提出5點解釋，強調秘書長譚德塞並無權發邀請函，但此話一出，卻隨即遭到美國國務院發言人駁斥，因為前任世衛秘書長陳馮富珍，就曾邀請台灣參加WHA，美國國務院指出，台灣這次在對抗新冠肺炎防疫上做出佳績，世界有目共睹，理當受邀出席。

▼WHA將登場，各國聲援挺台參與。（圖／記者李毓康攝）

▼WHA將登場，各國聲援挺台參與。（圖／記者李毓康攝）

沒牛漢堡了!肉廠染疫全美掀"肉荒"
全美各州在嚴峻疫情下陸續解封，而在白宮工作人員相繼傳出感染後，川普也下達「口罩令」，要求進出白宮西廂的人員，都要配戴口罩，但在記者會上，唯一沒戴的人就是川普自己，面對提問，川普還輕描淡寫說「因為大家都離他很遠」，一番言論讓在場所有人聽了是一頭霧水；而在全美陸續復工之際，當地也掀起「缺肉危機」，因為陸續有大型肉品工廠爆出群聚感染，讓全美陷入肉荒，知名的溫蒂漢堡甚至宣布停賣招牌牛肉漢堡，雖然川普動用國防生產法，強迫肉廠重開，但由於供給依舊不足，就連美國超市也不得不祭出肉品限購令。

▼全美陷入肉荒，溫蒂漢堡甚至停賣招牌牛肉漢堡。（圖／Facebook／Wendy`s）

▼全美陷入肉荒，溫蒂漢堡甚至停賣招牌牛肉漢堡。（圖／Facebook／Wendy`s）

兩會前夕又爆疫情 吉林舒蘭急封城
在休園3個多月後，上海迪士尼在日前重新開園，是全世界首座復工的迪士尼樂園，門票也在開賣不久後，通通秒殺；但在大陸的兩會前夕，邊境城市舒蘭卻爆發社區感染，為避免擴散，政府下令封城，並正式宣布，舒蘭進入「戰時狀態」；同時湖北武漢的疫情，也出現反彈趨勢。多處病例和個案再度延燒，除了讓政府當局大為緊張，也讓下周即將召開的兩會，更引發關注。

▼上海迪士尼重開園，但大陸各地卻傳出疫情反撲。（圖／路透社）

▼上海迪士尼重開園，但大陸各地卻傳出疫情反撲。（圖／路透社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

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