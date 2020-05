要求川普施壓！美參院通過維吾爾人權法案　點名「這2人」負直接責任

▲ 在「再教育營」的人大多是維吾爾族穆斯林,他們必須學習普通話,遵守嚴格日常規範。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國參議院在當地時間14日通過一項法案,由共和黨議員馬克羅·魯比奧(Marco Rubio)提出,要求川普對於打壓新疆維吾爾族和其他少數穆斯林團體的人實施制裁,並向中國施加更大的壓力。這將成為自疫情爆發後,華府對於中國的最新舉動。中方譴責爸項舉動嚴重干預了中國的內務,將影響美中雙方的合作。

聯合國統計指出,雖然中國矢口否認,但近年來有超過100萬名維吾爾族被拘留在「再教育營」內,中方卻聲稱這是提供職業培訓,並不是忽視人權的行為。

根據《路透社》報導,這項由馬克羅提出的跨黨派法案,在未經唱名的表決下一致通過,隨後將交由川普決定通過與否。法案當中直接點明了新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國及前政法委書記朱海侖「嚴重違反人權」,需要負起直接責任,也呼籲美國企業如果在新疆有業務,應該要採取措施,避免間接迫害、壓榨維吾爾族人。

