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猥褻3學童兩年！狼叔叔跟去戶外教學　「超噁合照」收錄畢業紀念冊中

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▲台南市議員林燕祝指出，台南某校的學生畢業紀念冊裡，居然出現「狼叔」和學生們合影的畫面，令人感到十分諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲猥褻男童的狼叔（紅圈處）與學童合影的照片竟然收錄在畢業紀念冊中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市某學校學生畢業紀念冊中竟然出現「狼叔叔」與學生們合影照片，令人感到相當諷刺。市議員林燕祝批評，向校方反映長達半年之久，但學校卻選擇處理少數個案，對學童來說形同二次傷害。

據了解，該名男子起初以「乾兒子在學校念書」為由，時常進出校園，學童們與他熟稔後，都稱呼他「大叔」；但男子不懷好意，提供零食、手機3C為誘因，將男童誘騙往廁所中猥褻、性侵，犯案時間長達2年，至少有3名學童受害。

「這是多麼諷刺的事！」林燕祝拿出學校去年的畢業紀念冊，發現其中竟然收錄了一張「狼叔叔」與多名學童的合照，且受害的男童也在照片中，對當事人來說形同二次傷害。林燕祝指出，照片是狼叔參加學童戶外教學時所拍，但不解為何照片會收錄在畢冊中，且經家長反映後，校方竟然只針對有反映、受傷害的學童更換新版畢冊，其他孩子則仍維持原版。

林燕祝說，讓家長們匪夷所思的是，學校的戶外教學連家長都不能參加，狼叔甚至大言不慚自稱長期捐款所以可在校園自在走動，跟學生睡在一塊也視如平常。林燕祝請教育局積極查明學校是否有收到捐款，而不是消極的態度在處理。

林燕祝氣憤的說，經知會主管單位教育局半年之久，局方依舊拿不出有效措施解決之道，置學生權益於不顧，錯了就要認錯，相關個案遲無標準作業流程可遵循，效率實在爛透了。

林燕祝先前提案托育機構架設監視器方面，教育局以幼兒隱私為由，讓業者自行評估是否架設監視器的方式，林燕祝實不表苟同，虐童和校園安全優先，提案主張角落監視器設置必要，且應保留3個月以做爭議發生憑證，不致侵犯隱私，部分家長則因學校監視畫面未設留存，醞釀進行彈劾，至於學校畢業紀念冊「狼叔」等不佳畫面，林燕祝捍衛學生不受二度傷害為由，大會主席裁定基於外界期待，畢業紀念冊不妥處應立即收回重新調整。

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