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男子30樓墜下砸死2女高中生！父親軟腳「被抬去認屍」…目擊者透露：還有1人

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▲▼31歲男跳樓「砸中2高中生」3人當場慘死。（圖／翻攝自時間視頻）

▲31歲男跳樓砸2女高中生，3人當場慘死。（圖／翻攝自時間視頻）

記者柯振中／綜合報導

大陸重慶某商圈24日發生一起墜樓意外，31歲的李姓男子從大樓的30樓墜下，砸中路過的2名少女，導致3人疊在一起慘死。一名目擊女子指出，當時是3人走在一起，李男墜下時，有1人躲開了，剩下2名女高中生躲避不及，當場被砸中，導致死亡。

綜合陸媒報導，這起事件發生在24日晚間8點20分，2名女學生正在參加重慶大學美視電影學院的藝術考試，路過了新紀元購物廣場，不慎被跳樓結束生命的李姓男子砸中，導致3人堆疊在路邊慘死。

一名目擊全程的攤商表示，他當時距離墜落點約10幾公尺，突然聽見一聲爆響，以為是有人的車子爆胎，沒想到接近之後才看見3人疊在一起，「1個少女瘦瘦的，穿著花色短裙和白色褲襪；旁邊高一台階的平地還躺著2個人，1個是微胖的女孩，臉朝下趴著，另一個是自殺的男子。」

▼男子跳樓砸死2少女。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼跳樓男砸死2少女。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據了解，2名無辜受害的女學生分別是15歲的霍女及17歲的張女，2人參加完藝術考試後準備回家，沒想到在返家途中遭遇意外。

張女的家屬聽到噩耗，悲痛出面說明，女孩是家中第二位小孩，第一位孩子10多歲的時候不幸去世，沒想到第二位竟然又離世，讓家人感到相當痛苦，「去看遺體的時候，孩子的爸爸都是被揹著去看的。」

事件發生後，一名當地攤販指出，當時共有3人走在一起，男子墜下時，有1人跑開了，沒有被砸中，躲過了一劫，「他如果砸在車子上的話，可能車子都要砸個窟窿。」

由於這起意外令人痛心，不少市民前往事發地擺放鮮花、燒金紙，希望2名女學生能安息。一名獻花的市民表示，到現在仍感到相當心痛，女學生還在如花似玉的年齡，沒想到遭遇這起意外，「真的很心痛，因為我也是一個老師，也是一個父親。」

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▼男子墜樓砸死2女高中生，1人幸運躲開。（圖／翻攝《新京報》）

▲▼男子墜樓砸死2女高中生，1人幸運躲開。（圖／翻攝《新京報》）

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