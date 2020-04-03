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網傳漁光島四腳獸帳紮營台南山區　山上水道博物館：是真的！

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▲有網友在臉書社團PO文「漁光島人氣款，山上水道博物館也有欸」，又引起大批網友熱議。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲有網友在臉書社團PO文「漁光島人氣款，山上水道博物館也有欸」，又引起大批網友熱議。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

最近台南漁光島「四腳獸」帳篷事件，引起全國矚目，有網友在臉書社團PO文「漁光島人氣款，山上水道博物館也有欸」，又引起大批網友熱議，網友貼出照片表示同款帳篷已經出現在山上花園水道博物館，質疑是否是漁光島情侶轉移陣地，山上水道博物館特澄清：「毋湯看到黑影就開槍！」，人家是親子同遊。

台南安平漁光島沙灘之前出現「四腳獸」帳篷事件，引起全國矚目，網路上瘋傳1對男女「愛愛」的影片，而且連3彈，引起網友熱議。接下來有網友PO出該款帳篷在賣場販售標明「漁光島人氣款」，令網友笑翻；沒想到，3日下午又有網友在臉書社團PO文「漁光島人氣款，山上水道博物館也有欸」，PO出的照片是一張綠地上的帳棚照，再度引起大批網友起哄，網友：「陣地變換」、「到處都是砲轟隆隆～XD」、「炮陣地有個4-5個轉移是正常的」、「這麼厲害」、「漁光島的事件？」、「好流行，越來越多」……。

請繼續往下閱讀...

▲有網友在臉書社團PO文「漁光島人氣款，山上水道博物館也有欸」，又引起大批網友熱議。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

「毋湯看到黑影就開槍啊！」，台南山上花園水道博物館表示，從網友照片判斷地點在淨水池區的大草原，於是立刻派員前往查證，確認僅是一對來自高雄的夫妻帶著小朋友來野餐。

▲有網友在臉書社團PO文「漁光島人氣款，山上水道博物館也有欸」，又引起大批網友熱議。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

該對夫妻透露之前花1千多元買這頂帳篷已用好幾次，「帳篷雖然一樣，但用途可是截然不同喔」，沒想到今天竟成為網友討論焦點，希望館方代為澄清。

台南山上花園水道博物館說，園區因有廣闊戶外空間，常有親子來此搭起簡易小帳棚野餐、放空，而園區工作人員會不定時巡視，「應該沒有機會出現漁光島的事件，請大家放心喔。」

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