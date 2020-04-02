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快開式帳篷驚見「漁光島人氣款！」　網笑：快點！要缺貨了

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▲有網友在臉書社群PO出與台南安平漁光島十分神似的帳蓬照片，並標上「漁光島人氣款！」，引起眾多網友哄笑。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲有網友在臉書社群PO出與台南安平漁光島十分神似的帳蓬照片，並標上「漁光島人氣款！」引起眾多網友哄笑。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出與台南安平漁光島十分神似的「帳蓬」照片，並標上「漁光島人氣款！」，PO文網友不禁讚嘆「很能跟得上時事」、「很會做生意捏」，「未來應該可以看到漁光島有一排長一樣的帳篷」，許多網友看到PO文照片都覺得十分有梗，網笑成一片，不禁要說可能要缺貨了大家快下！

有網友1日晚上在臉書社社群台南爆料公社PO出一張照片，照片中是一個與近日火紅的安平漁光鳥「四腳獸」事件神似的帳篷，上面還有1張廣告詞，「漁光島人氣款！」，看到的網友都會心一笑，不禁佩服業者的行銷功力與幽默機智。

網友紛紛留言「x笑死」、「有開放觀光景點嗎，現場參觀多少錢」、「簾子要加強」、「行銷高手」、「拿一個來賣我阿」、「我還沒買到！」、「有跟上時事」、「沒加小弟弟？」、「手腳真快」、「跟的上時事」、「這行銷很可以」、「超靠北的，這創意無限」、「買帳篷小事，找人陪你進去運動才是真正的挑戰！」、「不覺得野餐應該要買帳篷嗎？」、「我快笑翻了」、「漁光島都不餘光了，變春光」。

還有人笑「懂賣」、「手刀搶購」、「下次去漁光島搭帳篷，是不是應該要立牌子…不然走錯就囧了」、「春光島」、「要放張有弟弟的照片，不然拒買」、「靠，真的假的壓？」、「真的噢，歡迎去仁德店購買」、「笑死，真人版，森友會在漁光島蓋起來」、「買帳篷要贈送保險套跟潤滑油」、「我絕對不會買，因為買了只能撐幾十秒而已…（誤）」、「不要製造恐慌，引起搶購潮」、「這幾天一出現這圖版，最狂業配，實操作+攝影3業配，抽多少？」

網友笑歸笑，安平港警追查漁光島事件並沒有停竭，已成立專案小組全力追查本案，並協請台南市警四分局警方，協助調閱安平漁光島地區相關公私監視影像，全面過濾追查本案相關涉案人身分，警方私下坦承難度很高，但不會放棄，警方也再度呼籲民眾勿轉傳轉PO，以免觸法。

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