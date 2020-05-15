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多維TW／中美必有一戰？　北京態度是關鍵

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（圖／新華社 攝）

文／鄭真 圖／多維TW提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，抗疫已成為國際社會主流。但疫情之下的政治鬥爭並未停止，其他國家之間爆發的大都是互相截留物資的事務性糾紛，而中美之間上演的爭鬥，話題則豐富到了令人眼花撩亂的地步。蔡英文政府在這場爭鬥中立場明確，然這場爭鬥的本質及其將會給台灣帶來的命運，蔡英文本人或許也未認清。

「中美開戰」陰雲濃

從病毒來源中國大陸、大陸數據造假到中國大陸援助他國動機不純，從中國大陸拒絕美國專家、中國大陸與世界衛生組織（WHO）勾結，到大陸歧視虐待在陸非洲人，國際輿論少不了和中國大陸相關的爭議事件，且幾乎都由美國挑起。

大陸方面，其因對也是空前的。在美歐成為全球疫情新的震央，自顧不暇時，中國大陸迅速轉變姿態，準備擔當公共衛生領域的全球領導者角色。截至4月10日，中國大陸已經或正在向127個國家和4個國際組織提供物資援助，累計向包括義大利在內的11國派出13批醫療專家組，和150多個國家以及國際組織舉行了70多場專家視頻會分享經驗。這使得美國持續大力抨擊中國大陸「藉疫情伸政治黑手」，更加深與中方的對立情結。【數據更新】

事實上，中美對立之勢並不始於疫情。過去一兩年的貿易戰，雙方互有攻守退讓，並於1月份簽署妥協協議。但在公共衛生領域，中美一開始就打了一場遭遇戰，局勢膠著。

美國為什麼頻頻發聲？不難猜測。要論證中國大陸不行，除了否定中方的抗疫成果，連稱讚中方成果的人和組織，也要一併否定。因為這是自從中國崛起後，歐美就有的疑問：當專制被證明有用，那麼民主要如何捍衛自己？若中國大陸防疫和「反觀美國防疫失敗」這種論調蔓延，會成為支持「中國制度」的另一佐證?

當然，中共對此的看法是：疫情防控關鍵還在於各國，是否成功最終還要每個國家的政府自己買單。誰能夠迅速走出疫情，迅速在危局中站起來，就贏得了主動。中國大陸一方面認為，真正犯錯誤的國家，等疫情結束之後自然會見分曉，「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，另一方面也自信自己已經先一步控制住疫情，掌握了先機。而去除國際輿論對於「中國大陸瞞報」的質疑未消之外，當前局面就算不利於中國大陸，但亦不利於美國：美國深陷疫情，其大國雄心只能體現在口頭。美國此次給了世界什麼幫助？這種質疑在西方媒體上一直存在。

令人擔憂的並非中美針對疫情的鬥爭。而是從貿易戰、科技戰，到公共衛生領域爭奪戰，雙方矛盾正在以前所未有的速度大爆發，鬥爭已全面公開化。這是中美結構性矛盾日益尖銳的必然結果。台灣蔡政府在「選邊美國」的同時，並非不瞭解這個局面，所以蔡政府此刻最憂慮的是：這是否也意味著中美矛盾很快會延燒到軍事領域？

若中美矛盾蔓延到軍事領域，台海就會成為首當其衝的引爆點。

明顯可見的是，中美都在加速戰備。建成世界一流軍隊已是解放軍公開的目標，而川普（Donald Trump）上台後，實施「美國歷史上最大規模的一次強軍」，2018年軍費總額提升至近7,000億美元，2019財年國防預算總額進一步上漲至7,160億美元。中美軍艦戰機在台海、南海、東海同時同地現身的頻率不斷上升。

中美之間的平靜，已非一紙貿易協議可以維持。因為中國大陸的國際影響力仍會增強，而美國也會盡全力維持住老大地位。世界各國恐怕都已有了心理準備，未來數十年將要面對左右拉鋸的局面。

「戰鬥心切」華盛頓

對於如何因應後起者的挑戰，美國並不陌生，並有著成功的經驗。

美蘇爭霸時，軍事競賽、政治對抗、經濟封鎖輪番上陣，最終冷戰以蘇聯解體美國勝利宣告結束。20世紀80年代日本經濟發展迅速，美國以簽署廣場協議（Plaza Accord）徹底搞垮日本的追趕。再往前看，兩次世界大戰就是新崛起的大國挑戰現有大國的典型案例。為了爭奪海上霸權，17世紀至18世紀，英荷之間斷斷續續打了四場仗。美國所代表的的西方社會，處理矛盾衝突的典型手法，便是戰鬥。

在如何處理同中國的矛盾上，美國逐漸形成的答案是全面圍堵打壓中國大陸。貿易戰是一環。以封殺華為中興為代表的科技戰是一環。以新疆、西藏、香港問題，煽動意識形態戰是一環。以斷絕雙方關係為威脅的脫?方案是一環。否定中國抗疫成果又是一環。他們認定，中國大陸國強必霸。先出重拳，則是美國的應急反應。這很大程度上是歷史文化的慣性使然。

一言以蔽之，美國給出的處理中美結構性矛盾的方案，還是西方傳統幾百年來的老一套，其結果必然是無休止的矛盾與衝突。

過去中國大陸飛速發展，西方及台灣等東亞民主地區都認為「待中國大陸經濟起飛，老百姓會要求民主，中國大陸會往西方化」，結果並不如此。中國大陸「不西化」、更未因此崩潰，這加重了歐美及台灣社會的焦慮。選舉政治則逼著政客們言必稱對華強硬，美國仍太難接受需與中國大陸平等交談之現實。川普利用對華強硬的標籤助選，民主黨人僅剩的對華理性在選舉利益面前不堪一擊，美國兩黨在對華強硬上漸趨一致，現階段，美國國內的政治機制已經失去了理性決策的空間。在美國軍方的案頭，對於如何與中國大陸開戰，恐怕早有過無數次沙盤推演出的現成方案。

但另一面，美國近年來從伊拉克、阿富汗、敘利亞撤軍，正在進行全球戰略收縮，早已不再是那個隨心所欲、指哪打哪的帝國。這些都是要對華鋌而走險必須先考慮的現實原因。

「力求避戰」的北京

至於北京政府這一頭，早期也曾想「逃避」兩強相爭的修昔底德陷阱（Thucydides Trap）。但如今也明白，「中國崛起」是國際皆知的，中美之爭更是。就算不想戰，也躲不過中美必然的衝突。

2012年2月，習近平以大陸國家副主席身份訪美期間，提出要構建「前無古人，但後啟來者」的新型大國關係。歐巴馬（Barack Obama）執政期間，他也多次表示，中國的崛起有利於美國，正如美國的繁榮有利於中國。彼時美國雖然提出亞太再平衡政策來圍堵中國大陸，但中美矛盾處於整體可控的範圍。

川普上台以來所發動的貿易戰，提前將中美矛盾推向了前台。歐巴馬所代表的民主黨建制派能夠聽懂新型大國關係，但川普代表的共和黨人對於新型大國關係不感興趣。如何找到一條從根本上管控中美矛盾的新路，是北京面臨的難題。

戰略上，北京已經設法重申和平崛起的戰略意圖。中共黨代會報告、政府報告、習近平在聯合國的演講，任何宣示外交的機會中，中國大陸都稱奉行和平外交政策，和平崛起不稱霸。

此外，北京還反覆重申，沒有挑戰美國的意圖。2019年9月大陸官方發佈的《新時代的中國與世界》白皮書說，中國大陸無意挑戰美國，也不想取代美國。習近平也多次在公開場合提到「現行國際秩序並不完美，但不必推倒重來，也不需另起爐灶，而是應在悉心維護的基礎上改革完善」。

北京為國際秩序和中美關係勾畫的藍圖是「構建人類命運共同體」。2017年10月，「構建人類命運共同體」寫入中共黨章。2018年3月11日，寫入大陸憲法序言。「構建人類命運共同體」一詞其實正是中國文化中的「天下觀」，這一詞有歷史及文化傳承在其中，與西方長久以來的價值體系完全不同。因此，儘管中共多次強調「中國要做什麼」，西方仍無法理解。

北京曾認為，在美國磨刀霍霍之際，「構建人類命運共同體」是中美兩強國避免開戰的關鍵。畢竟孤掌難鳴，美國遇到的是不願意針鋒相對的北京，它與以往新興大國試圖充當挑戰者迥然不同。北京認為，自身的和平崛起，是穩定中美關係的定海神針。

但越來越明顯的結構性矛盾，也讓北京意識到：和平崛起不能靠避戰來確保，如果戰事無法避免，那就迎刃而上，確保打贏。

中國大陸正在進行中共建軍以來最大的一次改革，包括軍事政策制度、指揮體制、規模結構和力量編成等各方面。這項雄心勃勃的改革，目標直指確保發展進程不因外力而中斷，經濟與社會發展的成果「不被外力竊取、破壞」。

「合則兩利」有契機

綜合以上所述，對北京來說，確保中美不衝突的目標非常明確，中共正在進行的策略主要有四個層面。

首先，集中力量發展自己，力圖保證經濟社會穩定發展。中共嘗試向世界展示：一個發展的中國、一個持續前進的中國大陸不僅沒有必要挑戰現有國際秩序，還會從側面敦促美國反思打壓中國大陸的思路是否必要、是否可行、是否要持續。只要中國大陸不倒，中美就有避免衝突的可能，一旦中國大陸垮了，接下來的就只有被美國教訓了。

其次，中國大陸正積極改善與歐洲、日本、印度等各大國的關係，致力於將中美矛盾從中西矛盾中剝離，分化瓦解美國的對華戰線。

第三，攻心為上，動搖美國現任領導人的開戰決心。習近平前往美國與川普進行莊園會晤，川普訪華期間習近平夫婦陪同其參觀故宮，中美達成第一階段協議後北京開啟對美「買買買」模式，這些都是忍讓策略。北京需要持續以能忍則忍、該緩則緩、避免觸怒美國為要點來管控中美矛盾。

自然，隨著國力的持續增強，大陸內部亦有強烈的民族主義情緒，中共態度稍微放軟，就會被民意解讀為「屈辱」和「丟臉」。但是習近平政府明白，所有政策的出發點和落腳點是長遠的崛起，一時的得與失無須過於看重。忍讓不是因為忌憚，所以並不丟臉。當然，要讓人民瞭解這點，還需要一些技巧與時間。

第四，忍讓的同時不可缺少的是震懾。不能有效震懾就不足以談合作。中共認為，中國大陸必須展現能夠制衡美國的實力，讓美國在一些「鬥爭」中吃些苦頭，意識到「與中開戰」可能有的重大苦果，如此才可能避免更嚴重的衝突。

就整體中美關係來看，中國的國家實力正處在不斷上升逼近美國的狀態，短時間內，中美關係持續膠著不會改變。而台灣是中共的核心利益，中國大陸上下願意為台灣問題所付出的代價，遠比美國多太多。更甚者，儘管美國現下懷抱強烈遏制中國崛起的意圖，但對於開戰並無意願，這又該如何想像，美國會為了台灣而與中國大陸挑起直接軍事衝突？

然而當前，台灣的立場不知會被美國帶到何處，而台灣也只能被中美被動影響，台海局勢的未來與中美衝突一樣，是國際上難測的變數。

美國何時能真正認識到管理中美關係的重要性，很難預料，短期內看不到變化。現階段，美國政治被民意綁架，政客則利用民意持續煽動；而北京的政治決定很少受國內政治情緒的影響，相對穩定。中美能否避免陷入修昔底德陷阱，關鍵還要看北京如何管理雙邊關係。從某種程度上說，北京恐怕才是中美關係穩定的主要維護者。

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