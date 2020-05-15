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6都以外彰化最快！紓困金1萬元到手　已核定612件

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▲彰化縣長王惠美上午發紓困金給民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美上午發紓困金給民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

因新冠肺炎疫情影響，中央擴大發放1萬元的紓困金，但因申請過程繁瑣，配套措施也不很完善，導致很多鄉親都不清楚是否符合申請資格，彰化縣政府遵照中央「從寬、從簡、從速」原則加快審核速度，目前已核定定612件、發放638萬5千元急難紓困金，為6都以外最快的縣市。

▲彰化縣長王惠美上午發紓困金給民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

上午彰化縣長王惠美到員林市及彰化市公所，關心擴大急難紓困業務辦理情形，慰勞基層人員辛勞，同時將1萬元急難紓困金交到民眾手上，讓急需用錢的市民超有感，一解弱勢民眾生活上的燃眉之急。

▲彰化縣長王惠美上午發紓困金給民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美說，感謝縣內所有鄉鎮長、公所團隊以及縣府派駐地方的同仁以及志工的不分黨派共同努力，才能夠有今天這樣的成果。往後的案件也會馬不停蹄，加緊腳步繼續審核，讓鄉親能盡快拿到紓困金，解燃眉之急。

▲彰化縣長王惠美上午發紓困金給民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府指出，5月7日起也調派社會處同仁、原派駐公所之國民年金服務員及志工們，全力支援各鄉鎮市公所受理案件，協助向民眾說明及解釋，希望民眾申請時，除了攜帶身分證外，儘量檢附證明文件，以利公所承辦加速審核。

▲彰化縣長王惠美上午發紓困金給民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府也提醒申請紓困民眾，切結書務必照實填寫，倘有造假情形，屆時除須繳回紓困金外，還可能面臨相關法律責任。若有其他疑問，都可電洽彰化縣政府社會處社會工作及救助科753-2226或逕洽各居住地公所詢問。

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