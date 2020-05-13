經歷2次世界大戰、2次核試爆！美「不沉戰艦」殘骸在珍珠港尋獲

▲美國「內華達號」近日在珍珠港東南方海域被尋獲。（圖／翻攝自Ocean Infinity官網，下同）

記者康心禹／綜合報導

曾經歷兩次世界大戰、兩次核爆試驗的美軍戰艦「內華達號」（USS Nevada，BB-36）被稱為「不沉戰艦」，殘骸在4月底時成功在珍珠港東南方約120.4公里、水深超過4.7公里的海底被尋獲，水下搜索作業是由「海洋無限」（Ocean Infinity）及專業考古團隊「搜索」（SEARCH）聯手進行。

據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，「搜索」團隊副執行長詹姆斯·德爾加多（James Delgado）表示，內華達號象徵著美國的韌性，經歷過兩次世界大戰及兩次原子彈試爆，也曾停靠於珍珠港時被攻擊，是一艘指標性船艦。

美國海軍「內華達號」於1916年3月開始服役，為內華達級戰艦的首艦，在第一次世界大戰時加入英國本土艦隊，主要負責護航任務，對德國執行封鎖任務。

「內華達號」在1927年進行現代化改建，1941年日本海軍偷襲珍珠港時，內華達號是唯一一艘美軍戰艦成功啟航的美軍戰艦，並在日軍飛機接連攻擊下成功繞道擱淺，避免珍珠港出入口阻塞。

▲美國海軍「內華達號」（USS Nevada，BB-36）。（圖／翻攝自NHHC官網）

內華達號在1942年進行修復後參與阿圖島戰役，接著回到美國東岸作現代化改建，然後轉到歐洲戰場，負責護航任務，並先後在諾曼第戰役及龍騎兵行動中負責炮火支援，1945年內華達號回到太平洋艦隊，並先後參與硫磺島戰役及沖繩戰役，期間曾遭神風特攻隊自殺飛機擊中。

在二次世界大戰之後，「內華達號」還兩度成為核子試爆目標艦，雖未在兩次核試中遭受嚴重破壞，卻遭到嚴重的輻射污染，最後在1948年7月被愛荷華號等用作靶艦擊沉，不過未於火炮演習中沉沒，最後是美軍魚雷機將它擊沉。